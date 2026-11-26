Moszkva beszámolt a kijevi célpontjairól
A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg átfogó éjszakai támadást hajtott végre ukrán célpontok ellen - írja a Reuters. Az Interfax hírügynökség által idézett közlemény alapján a csapások elsősorban Kijev hadiipari létesítményeit érték.
Az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja, a tárca szerint az orosz erők egy kijevi létesítményt támadtak, ahol Fire Point drónokat szereltek össze és tároltak. Emellett orosz csapás érte a kijevi Himvolokno gyárat, amely nagy és közepes hatótávolságú drónok robbanófejeihez gyárt alkatrészeket Moszkva szerint.
A minisztérium arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán találat ért egy szárazáru-szállító hajót a Fekete-tengeren, Odesszától délkeletre. Moszkva állítása szerint a célba vett vízi jármű katonai felszerelést, valamint kettős felhasználású termékeket szállított Ukrajnába.
Mindeközben halálos áldozatokkal járó támadás történt az ukrajnai Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részén is. Jevgenyij Balickij, a terület Moszkva által kinevezett kormányzója csütörtökön közölte, hogy egy parkolót ért dróntámadásban öt ember életét vesztette, hárman pedig megsebesültek.
Orosz jelentés
Az orosz légvédelmi rendszerek ma éjszaka 343 ukrán drónt észleltek és semmisítettek meg - jelentette az orosz védelmi minisztérium.
(TASZSZ)
Halálos áldozatok Harkivban
Két ember életét vesztette, további három pedig megsérült, amikor egy orosz drón csapódott egy többszintes lakóépületbe az északkelet-ukrajnai Harkivban ma reggel.
A kora reggeli órákban végrehajtott légicsapás a város Novobavarszkij kerületében található egyik toronyházat érte. A helyszínről érkező első jelentések három sérültről szóltak, valamint arról, hogy a becsapódás következtében emberek rekedhettek a romok alatt.
(Ukrajinszka Pravda)
Trump és a NATO első embere közösen szólította fel Putyint: el kell kerülni a háborús eszkalációt
Oroszországnak tartózkodnia kell minden olyan lépéstől, amely az ukrajnai háború eszkalációjához vezethet - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár szerdai közös nyilatkozatában. A két vezető azután adta ki a közleményt, hogy Floridában találkoztak - írja a Reuters. Trump és Rutte az orosz-ukrán háború mellett a védelmi kiadások növeléséről és az iráni háborúról is egyeztetett.
Hét sérült Kijevben
Hét ember megsérült a Kijev elleni orosz ballisztikus rakétatámadásban mára virradó éjszaka - közölte a főváros katonai igazgatása.
A korai jelentések alapján nem lakásra használt épületeket ért találat Kijev Desznai kerületében.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban arról számolt be, hogy két sebesült állapota súlyos.
(Ukrajinszka Pravda)
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