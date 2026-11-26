A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg átfogó éjszakai támadást hajtott végre ukrán célpontok ellen - írja a Reuters. Az Interfax hírügynökség által idézett közlemény alapján a csapások elsősorban Kijev hadiipari létesítményeit érték.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja, a tárca szerint az orosz erők egy kijevi létesítményt támadtak, ahol Fire Point drónokat szereltek össze és tároltak. Emellett orosz csapás érte a kijevi Himvolokno gyárat, amely nagy és közepes hatótávolságú drónok robbanófejeihez gyárt alkatrészeket Moszkva szerint.

A minisztérium arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán találat ért egy szárazáru-szállító hajót a Fekete-tengeren, Odesszától délkeletre. Moszkva állítása szerint a célba vett vízi jármű katonai felszerelést, valamint kettős felhasználású termékeket szállított Ukrajnába.

Mindeközben halálos áldozatokkal járó támadás történt az ukrajnai Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részén is. Jevgenyij Balickij, a terület Moszkva által kinevezett kormányzója csütörtökön közölte, hogy egy parkolót ért dróntámadásban öt ember életét vesztette, hárman pedig megsebesültek.