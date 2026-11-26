Újabb nyugati vadászgépek érkezhetnek Ukrajnába, de van pár csavar a történetben
Olaszország fontolóra vette, hogy átadja Ukrajnának a kivonásra váró, első generációs Eurofighter Typhoon vadászrepülőgépeit – értesült a La Repubblica című olasz napilap. A kijevi vezetés az ukrán légvédelem megerősítése érdekében kérvényezte a gépek átadását. Az ügylet legfeljebb huszonhat, elöregedett elektronikai rendszerekkel felszerelt repülőgépet érinthet, amelyek fokozatos leszerelése a tervek szerint 2029-ben kezdődik, a tényleges átadáshoz azonban parlamenti jóváhagyásra és a kormánykoalíció beleegyezésére is szükség van - számolt be az Army Recognition.
Úgy tűnik, durván megrendült Putyin viszonya az egyik fő háborús szövetségesével: ennyit a nagy egymásra találásról?
Észak-Korea ideiglenesen felfüggesztette az Oroszországnak nyújtott katonai támogatást, miután diplomáciai vita alakult ki a két ország között Moszkva Dél-Koreával kapcsolatos politikája miatt - írja a Kyiv Independent az ukrán katonai hírszerzés (HUR) értesülései alapján. A hírszerzési információk szerint Kim Dzsongun személyes döntése értelmében Phenjan leállította a fegyverszállításokat, és a tervezett csapatbővítést is jegeli.
Megdorgálta Ukrajnát Európa legerősebb hatalma: nem szeretnének többé ilyet látni Kijevtől
Németország továbbra is kiáll Ukrajna mellett és elismeri az önvédelemhez való jogát, ugyanakkor határozottan ellenzi, hogy az Oroszországgal vívott háború más régiókra is átterjedjen – jelentette ki a német külügyminiszter a Líbia partjainál végrehajtott ukrán támadás kapcsán.
Hadihallottakat cseréltek a felek
Újabb holttesteket cserélt ki Oroszország és Ukrajna, az ukrán fél 250, az orosz pedig 22 hadihalottját vette át - közölte csütörtökön a TASZSZ orosz hírügynökség Alekszandr Koc katonai tudósítóra, illetve, Szamsail Saralijev képviselőre hivatkozva, aki, az orosz alsóháznak a "különleges hadművelettel" foglalkozó koordinációs csoportjának tagja.
A Krím és Szevasztopol áramellátása megszakadt az elcsatolt félszigeten kívül található energetikai létesítményekben bekövetkezett meghibásodás miatt. Erről a Krimenergo és a Szevasztopolenergo szolgáltató vállalat adott ki tájékoztatást.
(MTI)
Kiadta a figyelmeztetést a hírszerzés: hatalmas offenzívára készül Putyin
Az orosz erők az utolsó simításokat végzik egy Ukrajna elleni újabb elsöprő csapáson a hírszerzés jelentése alapján - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az Ukrinform cikke szerint.
Oroszországi támadásokról adott hírt az ukrán vezérkar
Az ukrán hadsereg orosz olajipari és katonai célpontok ellen hajtott végre támadásokat az éjjel – jelentette be csütörtökön az ukrán vezérkar.
A Facebookon közzétett hivatalos tájékoztatás szerint
- az ukrán erők csapást mértek az orosz Transznyefty vállalat egyik baskírföldi létesítményének olajtartályaira.
- Az éjszakai műveletek során emellett támadás érte a Volgográdi területen található marinyovkai katonai repülőteret is.
(Reuters)
Hajszálon múlt a katonai összecsapás a NATO és Oroszország között? Titkos akcióra derült fény, hogy Putyint megnyugtassák
Az ukrajnai háború lezárásán túl egy közvetlenebb fenyegetés, egészen pontosan egy balti-tengeri katonai összecsapás elkerülése volt a fő célja annak a telefonbeszélgetésnek, amelyet Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök múlt hónapban folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - tudta meg a Wall Street Journal. Az észak-európai vezetők biztosítani akarták Moszkvát arról, hogy a NATO nem tervezi az oroszok számára létfontosságú Balti-tenger blokádját.
Megüzente a Kreml Ursula von der Leyennek: ha Brüsszel így folytatja, nehezen lesz ebből béketárgyalás
Európának nagyon nehéz lesz közvetítői szerepre igényt tartania az ukrajnai rendezés ügyben, ha ultimátumokat fogalmaz meg Oroszországgal szemben - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön a Rosszija 1 televízónak.
Szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese: kidobják az orosz katonákat
Örményországnak többé nincs szüksége az orosz katonák segítségére határainak megvédéséhez, a következő években elküldik az orosz határőröket és kizárólag örmény katonák fogják védeni az államhatárt – írja a News.ru Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök bejelentésére hivatkozva.
Kerek perec kimondta Trump embere: Európa lényegében háborúban áll
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Jared Kushner egy interjúban proxyháborúnak nevezte az ukrajnai konfliktust, amelyben Európa pénzeli és fegyverzi fel az ukránokat Oroszországgal szemben - írja az Ukrajinszka Pravda. Trump veje egyúttal alaptalannak minősítette az európai országok egy esetleges orosz agresszióval kapcsolatos félelmeit, Kijev biztonsági garanciákra vonatkozó követeléseit pedig túlzónak ítélte.
Friedrich Merz kitart az álláspontja mellett
Összefüggés van az Ukrajnának nyújtott támogatás és az európai uniós költségvetés között, "ezek szorosan összetartoznak" - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Brüsszelben csütörtökön.
"Ismerik az álláspontomat: biztosítanunk kell, hogy Ukrajna az elkövetkező években is elegendő támogatásban részesüljön mind katonai, mind humanitárius téren. Segítenünk kell az országnak átvészelni a rendkívül nehéz telet, és támogatnunk kell az újjáépítést is" - fogalmazott Merz uniós vezetők kétnaposra tervezett találkozóját megelőzően, majd hozzátette: ezt a feladatot az EU-nak közösen kell vállalnia.
(MTI)
Több százmillió dolláros katonai csomag indul Ukrajnába: rábólintott Amerika, de a cechet más állja
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta az Ukrajnának szánt F–16-os vadászgépek fenntartásához szükséges felszerelések és szolgáltatások eladását. A több mint 620 millió dollár értékű csomagot, amely megerősíti az ukrán légvédelmet, az európai szövetségesek hozzájárulásából finanszírozzák - írja az Ukrinform.
Nemcsak Kijevet és Harkivot lőtte Oroszország
Több mint 20 alkalommal támadta drónokkal Dnyipropetrovszk megye négy járását az orosz hadsereg, egy ember megsebesült - tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon. Találat ért egy agráripari vállalatot, több raktárépületet, egy benzinkutat és egy bevásárlóközpontot - fűzte hozzá.
Az Ukrajna középső-déli részén fekvő Krivij Rihben egy infrastrukturális létesítményre mért orosz dróncsapások következtében megszűnt az áramszolgáltatás, leálltak a villamosok és a trolibuszok, a távfűtést és az ivóvíz-ellátást pedig generátorok segítségével biztosítják - tudatta Olekszandr Vilkul, a városi védelmi tanácsának vezetője.
(MTI)
Kongatják a vészharangot: továbbra is nagy a baj Ukrajnában, hiába nem beszél róla senki
Továbbra sem oldódott meg a Starshield műholdas rendszer ukrajnai működését érintő korlátozás kérdésköre - közölte Denisz Szenik, Ukrajna egyesült államokbeli ügyvivője az Ukrajinszka Pravda szerint.
Bejelentést tett Ukrajnáról a külügyminiszter: Magyarország is csatlakozik a nemzetközi koalícióhoz, amely az elhurcolt gyerekeket segíti
Magyarország csatlakozik az Elhurcolt Ukrán Gyermekek Hazatérését Segítő Nemzetközi Koalícióhoz - jelentette be a külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
Elárulta Orbán Anita: több tucat magyar cég venne részt Ukrajna újjáépítésében a háború után
Már több mint negyven magyar cég jelezte szándékát a magyar kormány felé, hogy a háború után részt venne Ukrajna újjáépítésében - mondta a külügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtök reggel.
Durván bekeményítene az uniós tagállam: megelégelték az orosz titkosszolgálati akciókat – Jár a GRU-nak a terrorszervezet bélyeg?
Az európai országokat egyre gyakrabban érő támadásokra és szabotázsakciókra hivatkozva a litván külügyminiszter szerdán felszólította az Európai Uniót, hogy nyilvánítsa terrorszervezetté a GRU orosz katonai hírszerző szolgálatot.
Jelentett Kijev is
Oroszország Iszkander-M, Cirkon, illetve Sz-400-as típusú rakétákkal, valamint 113 drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka folyamán - közölte az ukrán légierő.
Az ukrán légvédelemnek 87 pilóta nélküli eszközt sikerült megsemmisítenie. 20 helyszínen regisztráltak becsapódást, hat másik területen pedig a lelőtt eszközök roncsai hullottak alább.
(Ukrajinszka Pravda)
Bejelentették az amerikaiak: komoly megállapodás született Ukrajna és Oroszország között
Az ukrajnai háború kitörése óta a legnagyobb szabású fogolycserére kerülhet sor Oroszország és Ukrajna között még karácsony előtt - jelentette be Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja az Ukrajinszka Pravda cikke szerint.
Súlyos váddal állt elő Trump jobbkeze: Ukrajna akadályozta meg a háború lezárását?
Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja egy interjúban azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni tavalyi állítólagos támadással hátráltatta a béketárgyalásokat - írja az Ukrajinszka Pravda.
Egyetlen megszólalással óriási vihart kavart Trump veje: dicsérte Putyint, nekirontottak az amerikai megbízottnak
A Newsweek beszámolója szerint komoly bírálatokat váltott ki Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök megbízottjának a legutóbbi nyilatkozata. Trump veje egy podcastinterjúban a "politika nagymesterének" nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és dicsérte a Kreml vezetőjét, amiért önmérsékletet tanúsítva nem vetett be atomfegyvereket az ukrajnai háborúban.
Moszkva beszámolt a kijevi célpontjairól
A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg átfogó éjszakai támadást hajtott végre ukrán célpontok ellen - írja a Reuters. Az Interfax hírügynökség által idézett közlemény alapján a csapások elsősorban Kijev hadiipari létesítményeit érték.
Az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja, a tárca szerint az orosz erők egy kijevi létesítményt támadtak, ahol Fire Point drónokat szereltek össze és tároltak. Emellett orosz csapás érte a kijevi Himvolokno gyárat, amely nagy és közepes hatótávolságú drónok robbanófejeihez gyárt alkatrészeket Moszkva szerint.
A minisztérium arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán találat ért egy szárazáru-szállító hajót a Fekete-tengeren, Odesszától délkeletre. Moszkva állítása szerint a célba vett vízi jármű katonai felszerelést, valamint kettős felhasználású termékeket szállított Ukrajnába.
Mindeközben halálos áldozatokkal járó támadás történt az ukrajnai Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részén is. Jevgenyij Balickij, a terület Moszkva által kinevezett kormányzója csütörtökön közölte, hogy egy parkolót ért dróntámadásban öt ember életét vesztette, hárman pedig megsebesültek.
Orosz jelentés
Az orosz légvédelmi rendszerek ma éjszaka 343 ukrán drónt észleltek és semmisítettek meg - jelentette az orosz védelmi minisztérium.
(TASZSZ)
Halálos áldozatok Harkivban
Két ember életét vesztette, további három pedig megsérült, amikor egy orosz drón csapódott egy többszintes lakóépületbe az északkelet-ukrajnai Harkivban ma reggel.
A kora reggeli órákban végrehajtott légicsapás a város Novobavarszkij kerületében található egyik toronyházat érte. A helyszínről érkező első jelentések három sérültről szóltak, valamint arról, hogy a becsapódás következtében emberek rekedhettek a romok alatt.
(Ukrajinszka Pravda)
Trump és a NATO első embere közösen szólította fel Putyint: el kell kerülni a háborús eszkalációt
Oroszországnak tartózkodnia kell minden olyan lépéstől, amely az ukrajnai háború eszkalációjához vezethet - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár szerdai közös nyilatkozatában. A két vezető azután adta ki a közleményt, hogy Floridában találkoztak - írja a Reuters. Trump és Rutte az orosz-ukrán háború mellett a védelmi kiadások növeléséről és az iráni háborúról is egyeztetett.
Hét sérült Kijevben
Hét ember megsérült a Kijev elleni orosz ballisztikus rakétatámadásban mára virradó éjszaka - közölte a főváros katonai igazgatása.
A korai jelentések alapján nem lakásra használt épületeket ért találat Kijev Desznai kerületében.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban arról számolt be, hogy két sebesült állapota súlyos.
(Ukrajinszka Pravda)
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