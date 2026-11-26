Oroszországnak tartózkodnia kell minden olyan lépéstől, amely az ukrajnai háború eszkalációjához vezethet - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár szerdai közös nyilatkozatában. A két vezető azután adta ki a közleményt, hogy Floridában találkoztak - írja a Reuters. Trump és Rutte az orosz-ukrán háború mellett a védelmi kiadások növeléséről és az iráni háborúról is egyeztetett.

A floridai megbeszélést követően a felek hangsúlyozták,

Moszkva részéről elengedhetetlen, hogy elkerülje a háború szándékos vagy akár véletlen kiterjesztését.

Emellett kiemelték annak fontosságát is, hogy a konfliktust a lehető leggyorsabban, békés úton zárják le.

A találkozóra azt követően került sor, hogy a nyugati szövetségeseket gyakran bíráló amerikai elnök a múlt héten Ázsiában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akiket a barátainak nevezett.

A Putyinnal folytatott egyeztetés éles bírálatokat váltott ki az amerikai demokraták és az európai szövetségesek részéről. Utóbbiak – Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyetemben – határozottan szorgalmazzák, hogy Európa is helyet kapjon az Egyesült Államok által támogatott béketárgyalásokon.

Mark Rutte, aki igyekszik enyhíteni a szövetségen belüli feszültségeket és fenntartani a jó viszonyt az amerikai elnökkel, korábban természetesnek nevezte, hogy a nagy atomhatalmak vezetői találkoznak egymással.

A közös nyilatkozat alapján a megbeszélésen szó esett az amerikai, valamint a NATO-n belüli védelmi kiadások és beruházások növeléséről is. A tárgyalások fő témáját az ukrajnai helyzet mellett az Irán elleni amerikai–izraeli háború adta, azt azonban nem részletezték, hogy pontosan miről egyeztettek a közel-keleti konfliktus kapcsán. Trump korábban többször kifogásolta, hogy a nyugati szövetségesek szerinte nem nyújtanak elegendő támogatást az iráni háborúhoz.

Címlapkép forrása: MTI