Phenjan és Moszkva között októberben pattant ki feszültség, miután Andrej Rugyenko orosz külügyminiszter-helyettes állítólag kijelentette, hogy Moszkva kész segíteni Szöul és Phenjan közötti enyhülésben. Cso Szonhui észak-koreai külügyminiszter október végén állítólag úgy reagált erre, hogy az ilyesféle megjegyzések nem egyeztethetők össze a két ország szövetségével, és magyarázatot követelt Oroszországtól.
Az ukrán hírszerzés szerint az észak-koreai tárcavezető ezt követően jelentette be a katonai támogatás ideiglenes leállítását, amelyről személyesen Kim Dzsongun döntött.
Az intézkedés keretében kitiltották az orosz katonai szállító repülőgépeket az észak-koreai légtérből, valamint felfüggesztették a KN-23-as ballisztikus rakéták és a tüzérségi lőszerek szállítását.
Phenjan emellett visszatartja a választ arra az orosz kérésre is, hogy a jelenleg Oroszországban állomásozó, 8500 fős észak-koreaoi katonai kontingenst 50 ezer fősre bővítsék. Az ukrán hírszerzés már augusztusban figyelmeztetett arra, hogy Moszkva hamarosan újabb 50 ezer katonát, továbbá rakétákat, drónkezelőket és műszaki egységeket kérhet Észak-Koreától az Ukrajna elleni háborúhoz. A Kyiv Independent kiemeli:
A HUR nem részletezte, hogyan jutott ezekhez az infomrációkhoz, és azokat független forrásból sem lehet megerősíteni.
Ukrán és nyugati tisztviselők szerint Phenjan eddig ballisztikus rakétákkal és tüzérségi lőszerekkel látta el Moszkvát, 2024 óta pedig Oroszország legalább néhány tucat észak-koreai rakétát lőtt ki ukrán területekre. Ezek általában pusztítóbb erejűek, de kevésbé pontosak, mint orosz társaik.
Emellett Phenjan a becslések szerint 14 ezer katonát küldött a kurszki területre, akik közül dél-koreai, ukrán és nyugati források szerint már több mint hatezren életüket vesztették. A hírszerzési jelentések szerint az észak-koreai 11. különleges műveleti hadtest egységei jelenleg is a kurszki régióban tartózkodnak, egy rakétaegységük pedig a nyár közepe óta a voronyezsi területen működik az orosz 112. rakétadandár részeként.
A két ország 2023 óta rohamosan bővítette katonai kapcsolatait, 2024-ben pedig kölcsönös védelmi záradékot is tartalmazó stratégiai partnerségi szerződést kötöttek. Szeptember 9-én, Észak-Korea alapításának 78. évfordulóján Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök még megerősítette szoros kapcsolatát Phenjannal, az orosz államfő pedig a szoros együttműködés folytatását ígérte az átfogó stratégiai partnerség jegyében.
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