Az érintett Tranche 1-es flotta jelenleg tizenhat együléses F-2000A és tíz kétüléses TF-2000A gépből áll, ami a kilencvenegy darabos olasz Eurofighter-állomány közel harmadát teszi ki.

A típus kivonását elsősorban az indokolja, hogy a korai példányok elektronikai architektúrája már csak korlátozottan fejleszthető, így nem éri meg őket a modernebb, Tranche 2-es és 3-as változatok szintjére felhozni.

Pótlásukról Róma már 2024 decemberében gondoskodott, amikor egy 7,47 milliárd eurós, 2035-ig tartó program keretében huszonnégy új, Tranche 4+ generációs Eurofighter beszerzéséről írt alá szerződést.

Az új vadászgépek érkezése jelentősen átalakítja majd az olasz légierő összetételét is, mivel huszonkét együléses és mindössze két kétüléses példány váltja a régieket. A kétüléses változatok arányának drasztikus csökkentését az teszi lehetővé, hogy az olasz pilótaképzés egyre inkább a szimulátorokra és a Leonardo M-346-os kiképzőgépekre támaszkodik. A flottacsere mellett Olaszország a védelmi költségvetés súlypontját is fokozatosan áthelyezi. A 2026-os tervek szerint csökkentették a jelenlegi Eurofighter- és F-35-ös programok éves finanszírozását, hogy több forrást csoportosíthassanak át a britekkel és a japánokkal közös, hatodik generációs vadászgép-fejlesztésre (GCAP).

A gépek esetleges átadása komoly katonai és belpolitikai akadályokba ütközik Olaszországban. A sajtóhírekben szereplő tíz-húsz repülőgép átengedése átmenetileg 10-20 százalékkal csökkentené az olasz vadászflottát, miközben az országnak 2027-ben a Panavia Tornado gépeit is nyugdíjaznia kell, két évvel az új Eurofighterek beérkezése előtt. Emellett Giorgia Meloni kormánykoalícióján belül sincs teljes egyetértés az ukrán fegyverszállítások 2027-es folytatásáról. A Liga és az Öt Csillag Mozgalom szenátorai már jelezték, hogy a pótlási költségekkel járó haditechnikai eszközök átadásához a parlamentnek külön költségvetési jóváhagyást kell adnia, miközben Matteo Salvini ellenzi a katonai segélyek meghosszabbítását.

Ukrajna számára a használt olasz gépek rendszeresítése komoly logisztikai kihívást jelentene. Kijev jelenleg hetvenkilenc európai F-16-osra számíthat, továbbá a Mirage 2000-esek mellett tárgyalásokat folytat akár százötven svéd Gripen és száz francia Rafale beszerzéséről is. Ha a használt Eurofighterek is hadrendbe állnának, az ukrán légierőnek hat különböző nyugati hajtóműcsaládot kellene párhuzamosan üzemeltetnie. Ez a sokféleség rendkívüli módon megbonyolítaná a karbantartást, az alkatrészellátást és a személyzet kiképzését, miközben a korai Eurofighterek sárkányszerkezete már túl van a tervezett élettartama egy részén, elavult elektronikájuk pedig folyamatos és költséges fenntartást igényelne.

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