Olajszállító tartályhajó süllyedt el Ibiza szigetétől mintegy 46 kilométerre, a balesetben egy férfi életét vesztette - közölte a Baleár-szigetek mentőszolgálata csütörtökön.

A máltai zászló alatt hajózó Med Emre nevű hajó a dél-spanyolországi Algecirasból tartott Barcelona felé, amikor a baleset bekövetkezett.

A 17 fős legénység további hat tagja könnyebb sérülést szenvedett, kórházba szállították őket Ibizán.

A tartályhajó 1,2 millió liter olajat szállított, ezért a spanyol hatóságok aktiválták a környezetszennyezés elleni vészhelyzeti tervet.

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