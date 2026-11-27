Évtizedek óta nem látott mélypontra zuhantak a Londoni Fémtőzsde alumíniumkészletei az iráni háború okozta ellátási zavarok miatt. A február végi konfliktus kirobbanása óta a regisztrált raktárakban 51 százalékkal csökkent a fém mennyisége, a megmaradt készlet több mint 99 százaléka pedig orosz eredetű, amelyet sok nyugati kereskedő nem vásárol meg. Az azonnali és a három hónapos szállítás közötti árkülönbözet hétfőn tonnánként 405 dollárra nőtt, amire 1988 óta nem volt példa.

Évtizedek óta nem látott mélypontra zuhantak a Londoni Fémtőzsde (LME) alumíniumkészletei az iráni háború okozta ellátási zavarok miatt.

A kialakult fizikai hiány és az árak szélsőséges elmozdulása nyomán a tőzsde kénytelen volt rendkívüli szabályozói lépésekkel beavatkozni a piaci folyamatokba - írta a CNBC.

A február végén kirobbant fegyveres konfliktus óta az LME regisztrált raktáraiban elérhető alumínium mennyisége 51 százalékkal esett vissza. Noha a Közel-Kelet a globális kínálat mintegy 9 százalékát adja, a helyzetet súlyosbítja, hogy a tőzsdei raktárakban maradt fém több mint 99 százaléka orosz eredetű, amelyet a nyugati kereskedők jelentős része nem hajlandó megvásárolni.

Az azonnal elérhető nyersanyag szűkössége súlyos anomáliát, úgynevezett backwardationt idézett elő a piacon, ami azt jelenti, hogy az azonnali szállítású fém jóval drágábbá vált a határidősnél.

Hétfőn az azonnali és a három hónapos szállítású határidős kontraktusok közötti árkülönbözet elérte a tonnánkénti 405 dollárt, amire 1988 óta nem volt példa.

Mekkora baj lehet ebből?

Az alumíniumpiacon kialakult rendkívüli helyzet következményei messze túlmutathatnak a fémtőzsdéken. A tartós nyersanyaghiány ugyanis nemcsak a gyártási költségeket emelheti meg, hanem szélsőséges esetben termeléscsökkentésre vagy akár gyárleállásokra is kényszerítheti az érintett vállalatokat. Különösen sérülékenyek az autógyártók, az építőipari beszállítók és a csomagolóanyag-gyártók, amelyek számára az alumínium nehezen helyettesíthető alapanyag.

A veszély nem elméleti: a CME Group elemzése szerint a korábbi ellátási zavarok nyomán egyes autógyártók, különösen az elektromosautó-gyártók már termelésük visszafogását is bejelentették. Az S&P Global beszámolója alapján pedig az alumínium drágulása egyes autóipari szereplőket már arra ösztönöz, hogy bizonyos alkatrészeknél inkább acélt használjanak.

A drágulás előbb-utóbb a fogyasztók pénztárcáját is elérheti. Az alumíniumra építő vállalatok ugyanis a magasabb alapanyagköltségeket vagy saját profitjuk terhére kénytelenek lenyelni, vagy áthárítják azokat a vásárlókra. Az italgyártók esetében már konkrét pénzügyi következmények is látszanak: a Molson Coors például 2026-ra legalább 125 millió dolláros negatív hatással számolt a megemelkedett alumíniumköltségek miatt.

A legnagyobb veszélyt azonban az jelentené, ha az azonnal elérhető fém szűkössége tartósan fennmaradna. Ebben az esetben a vállalatoknak nemcsak a drágább beszerzéssel, hanem

a szállítási késedelmekkel, a termelési fennakadásokkal és a beszállítói láncok további sérülésével is számolniuk kellene.

Jönnek az új szabályozások

Normál esetben egy ilyen magas felár önkorrekciót indítana el, és újabb készleteket vonzana a tőzsdei raktárakba, a beszállítás azonban továbbra is akadozik. Ennek oka a jelenlegi fizikai hiány mellett az a piaci várakozás, hogy 2027-ben a közel-keleti termelés helyreállásával és az indonéziai kapacitások felfutásával a piac túlkínálatba fordul át. A nagyobb tartalékkal rendelkező gyárak emiatt kivárnak a jövő évi olcsóbb fém reményében, míg az azonnali vásárlási kényszerben lévő szereplők felverik a napi árakat.

A piaci feszültség enyhítésére az LME kedden új szabályokat vezetett be, amelyek olcsóbbá teszik a kereskedők számára a szállítások továbbgörgetését, amikor nagy pozíciókkal rendelkező piaci szereplőktől vesznek kölcsön fémet. Ezáltal csökken az azonnali fizikai vásárlási kényszer, ami leveszi a nyomást a napi árakról. A beavatkozás szinte azonnal éreztette hatását, ugyanis az új szabályok szerinti első kereskedési nap után, a csütörtöki elszámolási ár megállapításakor az árkülönbözet 331,50 dollárról 89 dollárra szűkült tonnánként.

Az ING nyersanyagpiaci stratégái, Ewa Manthey és Warren Patterson csütörtöki elemzésükben rámutattak, hogy a londoni tőzsde a fizikai kínálat bővítésén is dolgozik. Ennek keretében jóváhagyják egy indonéz gyártó beszállításait, valamint lerövidítik azt a várakozási időt, amely alatt az új alumíniumkohók regisztrálhatják termékeiket a tőzsdei értékesítésre. Az elemzők szerint bár a tőzsde lépései enyhítették a közvetlen nyomást a piacon, a raktárkészletek továbbra is történelmi mélyponton vannak, és a határidős árgörbe sem rendeződött még teljesen.

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