A vitát kiváltó, AH-64E Apache harci helikoptereket és RQ-7B Shadow felderítő drónokat alkalmazó légi felderítő századot egy kongresszusi jelentés szerint még 2025. december 15-én vonták ki a szolgálatból. Az egységet 2022-ben állították fel a pjongtheki bázison, hogy állandó jelenléttel váltsa fel a korábban rotációs rendszerben érkező alakulatokat. Az USFK írásos tájékoztatása szerint a lépés az amerikai szárazföldi haderő átfogó modernizációjának része. Azt azonban
nem árulták el, hogy a század helikoptereit és személyzetét az országon belül osztották-e be máshová, vagy elszállították őket a félszigetről.
A döntés egy 2025 májusában meghirdetett haderő-átalakítási programba illeszkedik, amelynek keretében a hadsereg a 2025-ös és 2027-es pénzügyi év között összesen tizenegy hasonló egységet számol fel vagy alakít át. A tervek szerint a felderítési feladatokat a helikopterek helyett egyre inkább pilóta nélküli repülőgépekre bízzák, a felszabaduló Apache-okat pedig szétosztják a harci zászlóaljak között. Bár jelenleg nem tudni, hogy pontosan ki látja el az érintett század feladatait, az amerikai hadsereg továbbra is üzemeltet ilyen típusú gépeket az országban. A 2. gyalogoshadosztály harci repülő dandárja például a közelmúltban Dél-Koreából a japán Camp Fuji bázisra települt át Apache helikopterekkel egy éleslövészeti gyakorlatra.
Sin Dzsongvu, a Koreai Védelmi és Biztonsági Fórum főtitkára ugyanakkor bírálta a kivonás ütemezését. Rámutatott, hogy
a katonai gyakorlatban az új egységnek már a helyszínen kellene lennie, mielőtt a régit felszámolják.
Hozzátette, hogy a kieső század pótlására eddig nem telepítettek újabb drónokat, így még változatlan katonai létszám mellett is csökkenhet a harci potenciál. A japán gyakorlat szerinte arra is utal, hogy a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatokat szélesebb körű északkelet-ázsiai szerepvállalásra készítik fel.
Ju Dzsihun, a Koreai Védelmi Elemző Intézet szakértője szerint nem szabad messzemenő következtetéseket levonni az esetből, és nem indokolt védelmi űrt feltételezni. Úgy véli, a kínai haderő növekedése és az indo–csendes-óceáni térség biztonsági változásai miatt Washington nagyobb rugalmasságra törekszik a tengerentúli erőinek bevethetőségében. Ennek részeként a dél-koreai amerikai kontingens
az észak-koreai elrettentés mellett a régió más konfliktusainak megelőzésében vagy kezelésében is szerepet kaphat.
A változó amerikai stratégia, valamint Észak-Korea folyamatosan fejlődő nukleáris és rakétaképességei miatt a szakértő szerint Szöulnak és Washingtonnak szorosan egyeztetnie kell a félszigeten állomásozó csapatok bevetésének földrajzi kereteiről és feltételeiről. Kiemelte, hogy miközben Dél-Korea a háborús idejű hadműveleti irányítás átvételére készül, elengedhetetlen a saját védelmi képességeinek megerősítése és a folyamatos amerikai katonai támogatás biztosítása.
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