A Fehér Ház még november 18-án hozott nyilvánosságra egy tájékoztatót, ami szerint a délkelet-ázsiai partnerük, Fülöp-szigetek a Batan szigeten található Basco légibázis korszerűsítésébe kezd. A bejelentés jelentőségét az adja, hogy az érintett támaszpont mintegy 200 kilométerre fekszik Tajvantól délre, a fejlesztésekkel pedig javulhat az Egyesült Államok hozzáférése a létesítményhez. A projektet még Donald Trump amerikai elnök térségi látogatásával kötötték össze, a bejelentés követte az ASEAN-csúcsát, amin a republikánus politikus is részt vett. A megfogalmazás szerint a legfontosabb célokat a katasztrófaelhárítás, az operatív hozzáférés és a kereskedelmi ellátási láncok javítása jelentik.

Az érintett reptéren a kifutópálya nem elég hosszú, ennek meghosszabbításával lehetővé válik, hogy nagyobb repülőgépeket is fogadjanak.

A beruházás egyben a közeli Kína figyelmét is felkeltheti, mivel az közel esik Tajvanhoz, amit Peking a saját területének tekint. A térségben az elmúlt időszakban növekedett a feszültség, a felemelkedő nagyhatalom fokozta a nyomást a szigetre. A Basco bázis megerősítése egyben javítja az Egyesült Államok reagálási és beavatkozási képességeit, ráadásul az érintett területhez rendkívül közel. A Batan sziget és Tajvan között fekszik a Bashi-szoros, egytengeri átjáró, ami lehetőséget biztosít Kínának, hogy a Csendes-óceán felé megkerülje a sziget déli pontját, és körbevegye azt. Ugyanakkor a támaszpont lehetőséget ad ennek a csatornának az elvágására, ami egy katonai invázió esetén nagyban rontja a Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) beavatkozási lehetőségeit. A terület már a második világháború során is kiemelt figyelmet kapott, 1941-ben a japán hadsereg elfoglalta és a stratégiai fontosságára tekintettel szinte azonnal megerősítette azt.

Nem elhanyagolható szempont, hogy Peking és Manila között is fokozódik a feszültség, mivel a két kormány eltérő álláspontot képvisel a Dél-kínai-tenger délkeleti részének ellenőrzésével kapcsolatban. A támaszpont ebben a konfliktusban is elrettentő erővel hathat, ugyanis jelzi, hogy a szigetország hajlandó növelni a katonai jelenlétet a térségben. A Fülöp-szigetek közben

a saját védelmét is megerősítené egy Tajvan elleni beavatkozás esetére, mivel tartanak attól, hogy az esetleges háború hatásai átterjednek a területére is.

Állandó amerikai jelenlét valószínűleg nem lesz a Basco támaszponton, ugyanakkor a Washington szorosodó katonai együttműködése lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok közelebb vonja a kulcsfontosságú katonai eszközeit Kínához. Különösen a logisztikai szempontoknál kiemelkedőek az ilyen bázisok, visszatérően ez jelenti éles helyzetben az egyik legnagyobb kihívást.

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