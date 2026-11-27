Iránban egyre több elégedetlenségi megmozdulásról érkezik hír, ami mutatja, hogy csökken a türelem a kormányzat gazdasági tehetetlenségével szemben.

Az Iran International beszámolója szerint egyre több a kormánnyal elégedetlen megmozdulások száma az iszlamista hatalomban. Az egyik leglátványosabb demonstrációt a fuvarozók és szállítmányozók tüntetése jelenti, akik az utak mellett félreállva, molinókkal fejeik ki az elégedetlenségüket. A fő indokuknak az elszálló költségeket és az állandósult üzemanyaghiányt nevezik. Az Iráni Kamionsofőrök és Kamionos Egyesületek Szakszervezete egy közösségi médiás bejegyzésben elmondta, hogy már 20 városban vannak jelen, és folytatni fogják a leállásokat. Korábban a nyugdíjasok is kifejezték már az elégedetlenségüket a gazdasági helyzet miatt.

A kormány igyekszik tompítani a helyzet súlyát, Hamidreza Hajibabaei a parlament alelnöke szerint valóban súlyos a gazdasági szituáció, ugyanakkor az emberek továbbra is kitartanak az ország vezetése mellett:

Az emberek elégedetlenek lehetnek a gazdasági helyzettel és bizonyos hiányokkal, de nagyon jól megértették, hogy nem adhatják meg magukat az ellenségnek, és az igazság oldalán kell állniuk

– hangsúlyozta.

Az iráni jegybank elnöke is igyekszik nyugtatni a kedélyeket, „ígértet tett” az emberek megélhetésének és vásárlóerejének megvédésére. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a riál árfolyama rekordmélységbe zuhant, ami csökkenti Teherán kereskedelmi lehetőségeit. Abdolnaser Hemmati bár elismerte, hogy a helyzet „nehéz”, határozottan cáfolta az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szavait, aki szerint Irán közel van a gazdasági összeomláshoz. Elmondta, hogy a nyugati politikus szavai „messze vannak a valóságtól”.

Iránban 2025 legvégén az egyre inkább elszálló infláció miatt tüntetések törtek ki, a demonstrálók egy része egyenesen a rezsim távozását követelte. A karhatalmi erők fegyvereseket vetettek be a megmozdulások leverésére, a kiszivárgott információk szerint akár több tízezres nagyságrendben is mérhető a halálos áldozatok száma. Ebben a helyzetben Izrael és az Egyesült Államok ideálisnak tartotta az időt, hogy csapásokat mérjen a diktatúra vezetésére, hogy ezzel megerősítsék az ellenállási mozgalmat, és bedöntsék a rezsimet.

A támadásokat követően a tiltakozások megszűntek, a kormánykritikus hangok elnémultak. A gazdasági helyzet ugyanakkor tartósan nem javult, ez pedig újra megerősítette a demonstrációkat. Ez

igazolhatja az amerikai stratégia hatékonyságát, mivel Washington a kezdeti katonai sikertelenséget követően a gazdasági elszigetelés felé fordult, ami fokozta a gondokat az országban.

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