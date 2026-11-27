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Firszov úgy látja: az Ukrajnát támogató európai országok jelenleg a teljes GDP-jük nagyon kis részét fordítják Kijev finanszírozására, szerinte, ha

Európa triplázná Ukrajna támogatását, könnyen megnyernék az oroszokkal vívott háborút.

Firszov úgy látja: Ukrajna és Oroszország számára egyaránt nehézséget okoz a háború finanszírozása az országok sajátos gazdasági helyzete miatt. Hangsúlyozza: miközben Ukrajna túlzottan kitett a külföldi finanszírozásnak, Oroszország túlzottan kitett saját energiahordozó-szektorának, ez szerinte az oroszok „Achilles-ínja.”

Az ukrán politikus arról is beszél, hogy szerinte Ukrajna jelenleg erőteljes technológiai fölényt demonstrál az oroszokkal szemben, a következő 3-5 évben pedig minden háborúban elsősorban AI-alapú rendszereket, robotokat és harci drónokat fogunk látni elsősorban a fronton gyalogság és páncélozott járművek helyett.

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