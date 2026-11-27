Az orosz külügyminisztérium élesen bírálta Lettországot, amiért az álláspontja szerint mesterséges akadályokat gördít az orosz gabona világpiacra juttatása elé. Moszkva emellett azzal is megvádolta a balti államokat, hogy átengedik a légterükön az orosz célpontokat támadó ukrán drónokat.

A tárca pénteki közleménye szerint a lett hatóságok korlátozásai komoly kockázatot jelentenek a globális élelmezésbiztonságra, mivel

szándékosan nehezítik az orosz mezőgazdasági termékek nemzetközi piacokra irányuló tranzitját.

Marija Zaharova külügyi szóvivő a minisztérium honlapján közzétett nyilatkozatában kifejtette, hogy Lettország átvizsgálja az orosz gabonaszállítmányokat, mert állítólag lopott ukrán mezőgazdasági terményeket keresnek bennük. A szóvivő hozzátette, hogy Riga valójában a teljes tiltás lehetőségét keresi az orosz gabona átmenő forgalmára vonatkozóan.

A gazdasági viták mellett biztonságpolitikai vádak is elhangzottak. Zaharova azt állította, hogy Lettország és a többi balti állam megengedi az ukrán drónoknak a légterük használatát, hogy azok onnan mérjenek csapást oroszországi célpontokra. A szóvivő ugyanakkor semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá ezt az állítást.

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Forrás: Reuters

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