Csen Hszi, a védelmi tárca szóvivője a szokásos pekingi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy
Japán nem érintett a területi vitákban, így nincs joga véleményt nyilvánítani az ügyben.
A szóvivő szerint Tokió az „úgynevezett külső fenyegetéseket” ürügyként használja fel arra, hogy fokozza a regionális nyugtalanságot, katonai blokkokat hozzon létre, és megerősítse katonai jelenlétét a Dél-kínai-tengeren.
A kínai és a Fülöp-szigeteki parti őrség hajói rendszeresen összetűzésbe kerülnek a vitatott hovatartozású zátonyok közelében. Kína a kulcsfontosságú kereskedelmi vízi út szinte egészét a sajátjának tekinti, ami ütközik a Fülöp-szigetek, Vietnám, Malajzia, Brunei és Tajvan tengeri igényeivel. Bár a hágai Állandó Választottbíróság már 2016-ban kimondta, hogy Peking követeléseinek nincs jogalapja, a kínai vezetés nem ismeri el a döntést. Ehelyett
egyre több hadihajót és parti őrségi egységet vezényel a térségbe, ami miatt Washington és szövetségesei többször is aggodalmukat fejezték ki.
A kínai hadsereg ezzel párhuzamosan a Csendes-óceán távolabbi vizein is egyre aktívabb, a saját területeként kezelt Tajvan körül pedig már mindennapos a jelenléte. A múlt év novemberének elején Peking előzetes bejelentés nélkül tartott nagyszabású hadgyakorlatot a Csendes-óceán nyugati részén és a sziget térségében, amit a tajpeji tisztviselők korábban a „csendes megfélemlítés” stratégiaként jellemeztek.
A hadgyakorlatokkal kapcsolatos újságírói kérdésre Csen Hszi úgy reagált, hogy a fokozott kiképzés, a harckészültség fenntartása, valamint az ország szuverenitását és területi integritását védő képességek fejlesztése teljesen jogos és észszerű lépés. A szóvivő hozzátette, hogy ellenzik a gyakorlatok hátsó szándékú felnagyítását, a Tajvani-szorosban fennálló status quo legnagyobb megbontójának pedig a szigetet irányító Demokratikus Haladó Pártot nevezte. A tajvani kormány ezzel szemben elutasítja a pekingi területi igényeket, és hangsúlyozza, hogy a sziget jövőjéről kizárólag az ott élők dönthetnek.
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