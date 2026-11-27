Az ukrán vezérkar adatai szerint a jefremovi műkaucsukgyárban olyan alapanyagokat állítanak elő, amelyeket szilárd rakéta-hajtóanyagok – többek között az Iszkander rakéták üzemanyagának – gyártásához használnak fel. Az ASTRA a helyszínen készült videófelvételek elemzése alapján azonosította az üzemet ért találatot, valamint egy másik robbanást a helyi hőerőműnél. Ez a létesítmény látja el távhővel és árammal a várost, valamint a környékbeli ipari üzemeket, köztük magát a kaucsukgyárat is. A detonációkat követően a helyi lakosok fűtéskimaradásokról számoltak be.
The Yefremov Synthetic Rubber Plant in Russia's Tula region was reportedly struck last night. It is involved in producing solid rocket propellant for Iskander ballistic missiles Russia uses to attack Ukrainian cities. The facility is one of Russia's major producers of synthetic rubber and is strategically important to the country's military-industrial complex. The plant also specializes in polymers and polyisobutylene additives. Its products are used to manufacture components for plastic explosives and materials for solid rocket propellant for tactical and ballistic missiles.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2026
Dmitrij Miljajev, Tula megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az orosz légvédelem négy ukrán drónt lőtt le a régió felett. A tisztviselő szerint személyi sérülés nem történt,
az előzetes információk alapján pedig az infrastruktúrában sem keletkezett kár.
Miljajev csupán annyit ismert el, hogy a lehulló roncsok betörték három családi ház ablakát a Jefremovi járásban, az ipari létesítményeket ért találatokról azonban nem tett említést. A jelentéseket a The Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni.
A jefremovi műkaucsukgyárat nem először érte ukrán csapás, korábban 2025. december 24-én, valamint alig néhány héttel ezelőtt, 2026. szeptember 25-én is támadás célpontja volt. Ukrajna rendszeresen mér csapást az orosz hadiiparhoz köthető belső létesítményekre, hogy ezzel is gyengítse Moszkva hadviselési képességeit.
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