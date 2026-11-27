A felvételeket az orosz állami regionális televízió sugározta azután, hogy Oleg Kozsemjako elnöki meghatalmazott és Dmitrij Gyemesin habarovszki kormányzó látogatást tett az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalathoz (OAK) tartozó Jurij Gagarin Repülőgépgyárban. A tudósítás ritka betekintést enged az üzemben zajló munkálatokba, az egyik számítógép monitorán ugyanis a Szu–75 Checkmate részletes, színkódolt háromdimenziós modellje tűnik fel egy olyan orosz nyelvű felirat kíséretében, amely a gyártáshoz szükséges mérnöki tervek előkészítésére utal. A digitális ábrázoláson jól kivehetők a nyilazott szárnyak, a kifelé döntött függőleges vezérsíkok, a széles központi törzsrész, valamint a repülőgép belső szerkezeti elemei.

A monitor felett egy részben látható, a repülőgépiparban az összeszerelés során használt sárgászöld korróziógátló alapozóval bevont szerkezeti elem is feltűnik. Orosz repülési szakértők szerint ez a munkadarab a T–75–1 jelzésű első prototípus bal hátsó törzsrészének egy eleme lehet. A feltételezést erősíti, hogy a látható szerkezeti kialakítás – különösen a vízszintes vezérsík rögzítési pontjainak környéke – komoly hasonlóságot mutat a Szu–75-höz kapcsolódó, még 2022-ben közzétett ipari formatervezési szabadalmak rajzaival.

Russia Reveals New Clues About Su-75 Checkmate Prototype at Key Military Aircraft Factory https://t.co/333zfadUZJ @nytimes @WSJ @washingtonpost @USATODAY @latimes @Bloomberg @BBCWorld @NBCNews @CBS @Reuters @POTUS @TheSun @MailOnline @DailyMirror @Daily_Express @FT @BBCOne — Army Recognition (@ArmyRecognition) November 27, 2026

Az alapozóréteggel ellátott fémszerkezet önmagában csak azt bizonyítja, hogy egy befejezetlen repülőgépelemről van szó, a konkrét típussal való kapcsolatot azonban nem igazolja kétséget kizáróan. A pontos azonosításhoz tisztább felvételekre lenne szükség a sárkányszerkezet geometriájáról és a csatlakozó törzselemekről.

Sem a Szuhoj tervezőiroda, sem az OAK nem erősítette meg hivatalosan, hogy a képen a Szu–75 látható,

ahogy azt sem közölték, hogy az alkatrész egy repülési tesztekre szánt prototípushoz vagy csupán földi terheléses vizsgálatokhoz használt szerkezethez tartozik-e.

A Szuhoj által fejlesztett egyhajtóműves, alacsony észlelhetőségű, többfeladatú vadászrepülőgépet 2021 júliusában, a MAKSZ nemzetközi légibemutatón mutatták be a nyilvánosságnak. A belső fegyvertérrel rendelkező típust kifejezetten úgy tervezték, hogy a beszerzési és üzemeltetési költségei alacsonyabbak legyenek a nehezebb, kéthajtóműves gépekénél. A konstrukció azóta több módosításon esett át, miközben a szűzfelszállás céldátumát többször elhalasztották. A mostani felvételek ugyanakkor összhangban vannak Vagyim Badeha, az OAK vezérigazgatójának 2026. június 2-án, a TASZSZ hírügynökségnek adott nyilatkozatával, amelyben a cégvezető megerősítette, hogy a Checkmate-program elérte a prototípus-építés fázisát.

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