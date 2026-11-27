Elbridge Colby magas rangú amerikai védelmi tisztviselő korábban még úgy nyilatkozott, hogy a jelentést december 1-jéig, vagyis közvetlenül a NATO-külügyminiszterek tanácskozása előtt leteszik Pete Hegseth védelmi miniszter asztalára. Két, névtelenséget kérő európai diplomata azonban csütörtökön megerősítette, hogy az erőket érintő felülvizsgálat csúszik, egy harmadik forrás pedig hozzátette, hogy

a decemberi ülésen semmilyen ezzel kapcsolatos bejelentésre nem kell számítani.

Az amerikai kormányzat még a nyáron indította el az európai katonai jelenlét hivatalos felülvizsgálatát. A lépés komoly aggodalmat keltett a szövetségesek körében, akik attól tartanak, hogy Washington csökkentheti a kontinensen állomásozó csapatainak létszámát. Az Egyesült Államok ugyanis egyértelművé tette, hogy miközben stratégiai figyelme egyre inkább Kína felé fordul, elvárja az európai NATO-tagállamoktól a saját hagyományos védelmükért viselt elsődleges felelősség átvételét.

Több szövetséges azonban attól tart, hogy az amerikai jelenlét visszafogása gyengítheti a NATO elrettentő erejét az agresszív Oroszországgal szemben. Washington ugyanakkor rendszeresen igyekszik eloszlatni ezeket a félelmeket, hangsúlyozva, hogy továbbra is elkötelezett Európa biztonsága mellett.

A most elhalasztott elemzés arra is kitér, hogyan használják az amerikai erők az európai katonai támaszpontokat. Ez a kérdés azután vált különösen érzékennyé, hogy Washington korábban

élesen bírálta azokat az európai országokat, amelyek az Irán elleni háború idején nem engedélyezték az Egyesült Államoknak a területükön lévő NATO-bázisok használatát.

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