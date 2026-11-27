A mostani üzlet a 2,835 milliárd euró összértékű "Gyalogsági Harcjármű 2030" program keretében zajlik. A beszerzés nem pusztán a meglévő, 110 darabos BMP–2MD állomány egy az egyben történő cseréjét jelenti, hanem valódi mennyiségi bővülést is hoz. Mivel a finn haderő a már rendszerben lévő 102 darab CV9030 FIN harcjárművét is megtartja, az aktív lánctalpas flotta 212-ről 262 darabra, az opció teljes lehívása esetén pedig akár 362 egységre nőhet. A járműcsomagok átlagosan 12,22 millió euróba kerülnek, ami a harcjárművek mellett a pótalkatrészeket, a karbantartó és tesztelő berendezéseket, a kiképzést, valamint a licenceket is magában foglalja.

A Svédország vezetésével zajló, legalább 430 harcjárműre kiterjedő nemzetközi program a NATO jelenlegi legnagyobb közös szárazföldi védelmi beszerzése,

amelynek Finnország közel 37 százalékát adja. Az eredetileg hatoldalú kezdeményezésből Észtország 2026 áprilisában kilépett, hogy forrásait inkább a légvédelemre és a pilóta nélküli rendszerekre összpontosítsa. A finn beszerzés különlegessége a magas, 30 százalékot meghaladó hazai ipari részvétel, ugyanis a Patria Land Oy vezetésével több mint tíz helyi vállalat kapcsolódik be a gyártásba, ami az alapszerződés szintjén is legalább 586,5 millió eurónyi megrendelést jelent a finn hadiiparnak. A program finanszírozásához Helsinki 2029 és 2030 között európai uniós védelmi hiteleket (SAFE) is igénybe vesz.

Az új Mk IV-es generáció jelentős technológiai ugrást képvisel a korábbi változatokhoz és a közel negyvenéves szovjet technikához képest. A harcjárművek megengedett legnagyobb össztömege eléri a 38 tonnát, mozgatásukról pedig egy akár 1000 lóerős Scania dízelmotor, egy megerősített X300-as automata sebességváltó és aktív felfüggesztés gondoskodik. A nagyobb teherbírás lehetővé teszi a páncélzat, az önvédelmi rendszerek és a szenzorok számottevő bővítését, a NATO-szabványoknak megfelelő, negyedik generációs digitális architektúra pedig megkönnyíti a későbbi elektronikai fejlesztések integrálását.

Fegyverzet terén a finn haderő új kalibert vezet be, így a meglévő CV9030-asok 30 milliméteres gépágyúja helyett az új D-szériás tornyokba 35 milliméteres Bushmaster III gépágyú és integrált irányított páncéltörő rakétarendszer kerül.

A továbbfejlesztett tűzvezető és optikai rendszerek révén a járművek a szárazföldi célpontok mellett a helikopterek és a drónok elleni harcra is kiválóan alkalmasak lesznek.



A flotta bővítése a finn gépesített erők szerkezetét is átalakítja. Az új technikára épülő sorkatonai kiképzést a Karéliai Dandár és a Katonai Akadémia után a 2030-as évek elején a Páncélos Dandárra is kiterjesztik. A legalább 262 darabosra duzzadó állománnyal Finnország a CV90-es család egyik legnagyobb európai üzemeltetőjévé válik, ám a logisztikai egységesítés egyelőre csak részleges marad, mivel a szolgálatban maradó régebbi Mk II-es és az új Mk IV-es változatok eltérő lőszert, motort, tornyot és elektronikai rendszereket használnak.

Címlapkép forrása: Reuters