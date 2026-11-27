Látványos, 5,3 százalékos emelkedéssel fontonként 5,6 dollár fölé ugrott a réz határidős ára, így a nyersanyag eltávolodott 11 havi mélypontjától. A fordulatot a technológiai részvények második napja tartó erősödése és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szektor iránti javuló befektetői hangulat segítette.

A réz határidős jegyzése ma 5,3 százalékos ralit követően fontonként 5,6 dollár fölé emelkedett,

ezzel elmozdult a korábban elért 11 havi mélypontjáról. A nyersanyag drágulását elsősorban az támogatja, hogy a globális technológiai részvények már a második egymást követő kereskedési napon emelkedtek.

A réz ára az elmúlt hetekben jelentős eladói nyomás alá került az AI-beruházások körüli bizonytalanság miatt, mivel a fém kulcsszerepet játszik az adatközpontok építésében és a villamosenergia-infrastruktúra fejlesztésében.

A piaci hangulatot viszont ma az is javítotja, hogy az Egyesült Államok által a főbb kereskedelmi partnereivel szemben nemrég kilátásba helyezett vámintézkedések a korábban vártnál kisebb fennakadást okozhatnak. Az új vámok ugyanis várhatóan nem rakódnak rá a júliusban bevezetett terhekre, ráadásul életbe lépésükre legkorábban februárban vagy márciusban kerülhet sor.

Mindeközben a befektetők továbbra is az amerikai monetáris politika szigorításával számolnak: a piaci várakozások szerint a Federal Reserve decemberben és januárban is kamatot emelhet.

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