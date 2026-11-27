Abdulkadir Uraloglu török közlekedési miniszter a lapnak nyilatkozva osztott meg néhány részletet. Az elképzelés fő célja, hogy energetikai összeköttetést hozzon létre Irak legdélebbi pontjától kezdve Törökországon át egészen akár Európáig. A projekt a tervek szerint 16 milliárd dollárba kerülhet és mintegy 12 ezer kilométernyi fejlesztést tartalmazhat. A tárcavezető kijelentette, hogy a felek már rendezték a beruházással kapcsolatos finanszírozási kérdéseket.
Az iraki kormány januárban szeretné letenni az első követ Recep Tayyip Erdoğan török elnök jelenlétében
– jelentette ki Uraloglu.
A tervet még 2023-ban vetették fel, amely szárazföldi korridorként kötné össze az energiahordozókban gazdag Perzsa-öböl vidékét Törökországgal. A bejelentést követően hamar problémákba ütköztek, mivel az elképzelés eredeti támogatói – így Katar és az Egyesült Arab Emírségek – végül finanszírozási problémákra hivatkozva kihátráltak. A megváltozott helyzetben Bagdadnak és Ankarának alternatív megoldásokat kellett keresniük, ami késleltette a munkálatok indítását.
A török tárcavezető hangsúlyozta, hogy az „olajat építkezésért” elv alapján fognak nekilátni a munkálatoknak, Irak naponta 130-150 ezer olaj hordót biztosít északi szomszédja számára, ennek ellentételezéseként pedig kiépül a hálózat. Uraloglu hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a kötöttpályás vonalakat, optikai kábeleken keresztül adatkapcsolatot is létesítenek Bászrától Ankaráig. A kifizetéseket a török kormány biztosítja, azzal indokolják ezt, hogy „megvédjék a vállalkozókat az iraki bürokrácia bizonytalanságaitól”.
Optimisták a megvalósítást illetően, négy éven belül készen szeretnének lenni a beruházással.
A nyilatkozat alapján minden ok megvan a pozitív várakozásokra, a korábbi események és a jelenlegi veszélyek alapján ez még nem egy „lefutott ügy”. Irakban a kurdok nehezményezik, hogy a javasolt útvonal teljes mértékig elkerüli a területüket, ezért igyekeztek elérni a nyomvonal megváltoztatását. Bagdadnak közben az iráni-amerikai háború megváltoztatta a szemléletét, mivel a Perzsa-öböl szűk kijáratán keresztül távozott eddig az olajexportja mintegy 80 százaléka. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanakkor új helyzetet teremtett, ebben az alternatív lehetőségek jelentősége alaposan felértékelődött. A tervtől azt várják, hogy csökkenjen a függőségük az átjárótól. A lap ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a feszültségeket még nem sikerült rendezni az iraki kormány és a kurdok között, ez további problémákat jelenthet a jövőben.
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