Zelenszkij megerősítette, hogy

az orosz megszállás alatt álló területeken továbbra is érvényben vannak a Starlink, valamint annak katonai változata, a Starshield használatát érintő korlátozások.

Ez közvetlenül hátráltatja az ukrán drónműveleteket. A fronton szolgáló drónkezelők beszámolói szerint a rendszerben beállított sebességkorlátozások miatt az ukrán elfogódrónok már nem tudják tartani a lépést az orosz Sahed típusú eszközökkel, így azok mélyebbre tudnak behatolni az ország légterébe.

A korlátozások ügye komoly feszültséget okoz Kijev és Washington között. Zelenszkij már korábban is felszólította az Egyesült Államokat és az Elon Musk vezette SpaceX-et a terminálok sebességkorlátozásának feloldására, a felelősség kérdése azonban továbbra sem tisztázott. Az elnök szerint technikai értelemben a SpaceX áll a döntés mögött, a politikai felelőst viszont nem tudta megnevezni, mivel az érintett felek egymásra mutogatnak, és egymásnak passzolgatják a felelősséget.

A műholdas rendszer problémái mellett az ukrán államfő a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták akadozó amerikai szállítása miatt is csalódottságának adott hangot. Kijev súlyos hiánnyal küzd a ballisztikus rakéták megsemmisítésére alkalmas eszközökből, ami Zelenszkij szerint közvetlenül emberéletekbe kerül. Az elnök bírálta az amerikai vezetést, amiért a Közel-Keletet részesíti előnyben Ukrajnával szemben a fegyverszállítások terén.

Az ukrán hadsereg jelenleg a leggyorsabb orosz drónok mintegy 70 százalékát képes megsemmisíteni, ám a légtér védelme így is hatalmas kihívást jelent. A védelmi képességeket gyengítő hiányosságok a lehető legrosszabbkor érik az országot, Oroszország ugyanis a tél közeledtével egyre intenzívebben támadja az energetikai hálózatot. A szakemberek több régióban is megfeszített munkával próbálják helyreállítani az áram- és távhőszolgáltatást.

A legutóbbi orosz csapások már a Dnyeper folyón átívelő kijevi hidakat is célba vették, a sugárhajtású drónok pedig folyamatos fenyegetést jelentenek a fővárosra és más nagyvárosokra. A fokozódó támadások és a várhatóan nehéz tél ellenére Zelenszkij leszögezte, hogy Kijevet minden lehetséges eszközzel meg fogják védeni, hiszen főváros nélkül maga az ország sem létezhet.

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