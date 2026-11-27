Az ukrán erők Líbia partvidékén támadtak meg egy orosz hadihajót és egy teherhajót, teljesen megsemmisítették a járműveket, a műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vállalta magára. A közleményükben több részletet is elárultak, például milyen és mennyi drónt használtak a támadás során. A lapnak nyilatkozó szakemberek ugyanakkor az eset hatására nem számítanak arra, hogy Moszkva fokozni fogja a jelenlétét a Földközi-tenger térségében. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az orosz haditengerészet a háború következményeiből fakadóan komoly problémákkal küzd.
A NATO-ban ugyanakkor úgy vélik, hogy az eset láncreakciót indíthat el, ami a konfliktus kiterjedését fogja jelenteni újabb területre.
A katonai szövetségben attól tartanak, hogy megismétlődnek a fekete-tengeri események, ahol az oroszok folyamatosan támadnak meg kereskedelmi járműveket, egyre inkább az eszkalációs pont felé lökve a konfliktust. Azt ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a NATO a telepített haditengerészeti eszközöket figyelembe véve jelentős fölényben van az oroszokkal szemben, különösen a Földközi-tenger vidékén kirívó a különbség. Azt ugyanakkor nem zárják ki, hogy az ukrán beavatkozás hosszabb távon hatással lesz a térség biztonsági mátrixára. Különösen az a tény lehet befolyással, hogy a jelek szerint az ukrán drónspecialisták Nyugat-Líbiában dolgoztak, tehát nem távolról irányították az akciót.
Az eset egyben kiélesítheti a megosztottságot az észak-afrikai országban, ahol a 2011-es polgárháború óta két frakció irányít egyszerre. Keleten oroszbarát vezetés kaparintotta meg az ellenőrzést, míg nyugaton egy nemzetközileg elismert kormány vezet. Olaszországban úgy vélik, hogy mindez lehetőséget ad a frontvonalak kiterjesztésére:
A legnagyobb stratégiai veszély: hogy Líbia az Oroszország és Ukrajna közötti háború újabb színterévé válhat, mindössze néhány száz kilométerre… Olaszországtól
– mondta el Arturo Varvelli, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának vezető politikai munkatársa.
Moszkvában mindenesetre fogadkoznak, hogy az eset nem marad válasz nélkül. Az ugyanakkor nem bizonyos, miképpen valósulhat meg az oroszok ellencsapása, ugyanis a Líbia két országrésze közötti támadások egyszerűen túl nagy árat jelentenének, ezért nem valószínű, hogy ilyen eszkaláció mellett döntenének. Az oroszok mérlegelhetik a miszrátai támaszpont elleni csapást, ám ott az ukránok mellett több nemzet katonája tartózkodik, mindez rendkívül kockázatos lépés lenne. Sokkal nagyobb valószínűségét látják annak, hogy valamilyen aszimmetrikus válaszra szánják el magukat az oroszok.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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