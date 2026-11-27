Sebesültek Ukrajnában
Hatan megsebesültek a Harkiv megyei Izjumban, az Ukrajna középső-keleti részén fekvő Dnyipróban egy 74 éves nő került súlyos állapotban kórházba az orosz hadsereg péntekre virradóra végrehajtott légitámadásában, emellett lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek - jelentették az ukrán hatóságok.
Kombinált légi- és tüzérségi támadás érte az északkelet-ukrajnai Izjum városát, többlakásos épületek, egy közigazgatási épület, egy kommunális vállalat telephelye és több gépkocsi is megrongálódott, a becsapódások helyszínein felcsaptak a lángok - számolt be a városi tanács a Telegram-csatornáján. .
Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról számolt be, hogy a megyeszékhelyet péntek reggel érte orosz dróncsapás, az eddigi adatok szerint hárman megsebesültek a támadásban.
(MTI)
Európa fellélegezhet: Amerika elhalasztotta a nagy döntést, amitől annyira tartanak a kontinensen
Várhatóan csak jövőre hozza nyilvánosságra az Egyesült Államok az európai katonai jelenlétét felülvizsgáló elemzését. Brüsszeli diplomáciai források szerint a december eleji NATO-külügyminiszteri találkozó előtt már nem várható érdemi bejelentés a kontinensen állomásozó amerikai csapatok létszámáról és a bázisok jövőbeli használatáról - közölte az Al-Arabiya.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 155 drónt indított, melyből a légvédelemnek 110-et sikerült elfognia.
(Telegram)
Súlyos figyelmeztetés érkezett: most jöhet az Európa elleni orosz akciók java
Fokozódnak az Oroszország által irányított szabotázsakciók Európában. A vasútvonalak, repülőterek és energiahálózatok elleni támadások miatt már a tömeges áldozatokkal járó események veszélye is fennáll. Egy friss nemzetközi elemzés szerint Moszkva proxykon keresztül vív hibrid háborút a kontinens ellen, hogy meggyengítse Kijev európai támogatottságát, miközben az amerikai vezetés részéről egészen más hangsúlyok hallatszanak az orosz–ukrán konfliktus kapcsán - tudósított a CNN.
Váratlan bejelentést tett Trump: örömmel látná Vlagyimir Putyint a közelgő amerikai G20-csúcson
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy ha rajta múlna, örömmel látná Vlagyimir Putyin orosz elnököt a közelgő floridai G20-csúcsértekezleten. Bár az orosz államfő részvételéről még nem született hivatalos döntés, Trump a nyitottsága mellett arra is felszólította Moszkvát, hogy az ukrajnai háború gyors lezárása érdekében mérsékelje az európai területeket érő katonai agressziót.
Éjszakai dróntámadás Oroszországban: a rakétagyártás szempontjából kulcsfontosságú üzem kapott találatot
Robbanások rázták meg az oroszországi Tula megyében található Jefremov városát november 27-re virradó éjszaka. Az ASTRA nevű független orosz hírportál értesülései szerint a találatok egy helyi hőerőművet és egy olyan műkaucsukgyárat értek, amely szorosan kapcsolódik az orosz rakétagyártáshoz - írta a Kyiv Independent.
Újabb hidat lőttek az ukránok
leningrádi régió légterében ukrán 45 drónt lőttek le - közölte Alekszandr Drozgyenko kormányzó a Max-csatornáján.
"A Ladoga-híd (a Néván) nem sérült meg, de ideiglenesen lezárták" - írta.
(MTI)
Trükkös lépés az amerikai elnöktől: Trump utólag írta át a NATO-val közös nyilatkozatot
Donald Trump amerikai elnök egyoldalúan megváltoztatta a Mark Rutte NATO-főtitkárral közösen kiadott nyilatkozat szövegét. Míg az eredeti dokumentum kizárólag Oroszországot intette óva a háború kiszélesítésétől, az elnök a saját közösségi oldalán már Ukrajnát is beleírta a figyelmeztetésbe - számolt be a Kyiv Independent.
Olyat mondott Trump, hogy csak nézünk: "Nem is segít annyira Iránnak Oroszország"
Nem tartotta jelentősnek az Iránnak nyújtott kínai és orosz hírszerzési információkat Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miközben a média szerint Teherán szövetségesei így hozzájárultak az amerikai katonai bázisok elleni támadásokhoz a közel-keleti háborúban.
Kimondta Zelenszkij: lekorlátozták a csúcstechnológiát, tehetetlenül nézik az orosz csapásokat Ukrajnában
Az amerikai Starshield műholdas kommunikációs rendszerre vonatkozó korlátozások jelentősen gyengítik az ukrán légvédelem hatékonyságát az orosz támadódrónokkal szemben – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij a BBC-nek. Az ukrán elnök emellett élesen bírálta Washingtont a Patriot elfogórakéták szállításának késlekedése miatt is, miközben Oroszország a tél beállta előtt fokozza az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait - írta meg a Kyiv Independent.
Még mindig nem működik az ukránok egyik legfontosabb fegyvere, több száz kilométerre a határtól lángol az orosz gyár - Háborús híreink péntekenaz orosz
Egy BBC-nek adott interjúban Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, továbbra is fennakadásokat tapasztalnak az amerikai fejlesztésű, a drónok irányításához használt Starshield műholdrendszer működésében. Ettől függetlenül a jelek szerint az ukrán drónok legalább egy orosz gyárat eltaláltak a tulai régióban. A fronton a helyzet továbbra is változatlan: bár Moszkva csigatempóban halad, egyre közelebb araszolnak Zaporizzsja városához. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Címlapkép forrása: Cameron Jones-Manley/Anadolu via Getty Images
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