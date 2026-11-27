A 64 éves Grehov előzetes letartóztatását egy katonai bíróság rendelte el, és bár a nyilvános bírósági nyilvántartásban nem részletezték a pontos vádakat, a Kommerszant és az RBK orosz gazdasági lapok egybehangzóan korrupciós bűncselekményekről számoltak be. Az RBK információi szerint a tábornok tagadja a terhére rótt vádakat.

Grehov korábban a lég- és rakétavédelmi csapatokat irányította, legutóbbi beosztásában pedig a repülőgépek, a rakétavédelmi rendszerek és az egyéb fegyverzetek utánpótlásáért felelt.

Befolyásos orosz katonai bloggerek közvetlen összefüggést látnak a vezérezredes letartóztatása és a légvédelem sorozatos kudarcai között. Kiemelték a Krímet Oroszországgal összekötő híd ismételt ukrán támadását, amelynek következtében az átkelő közúti szakasza használhatatlanná vált, és csak a vasúti forgalom maradt zavartalan. A Fighterbomber nevű ismert katonai blog értesülései szerint a haderőnem egy másik parancsnokhelyettesét is beidézték, és hivatalos megrovásban részesítették.

Az ötödik évének végéhez közeledő háborúban a frontvonalak nagyrészt megmerevedtek, így mindkét fél egyre gyakrabban hajt végre nagy hatótávolságú légitámadásokat katonai, energetikai és kereskedelmi célpontok ellen. Ukrajna idén súlyos csapásokat mért az orosz olajfinomítókra, jelentősen visszavetve azok termelését. Kijev emellett kedden bejelentette, hogy sikeres támadást hajtott végre egy jelentős orosz katonai légitámaszpont ellen is, ahol megrongáltak öt, rakéták és bombák indítására használt repülőgépet.

A fegyveres konfliktus kezdete óta az orosz hatóságok már számos korrupciós nyomozást indítottak magas rangú védelmi tisztviselők ellen, és ezek az eljárások több esetben is hosszú börtönbüntetéssel zárultak.

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