A 64 éves Grehov előzetes letartóztatását egy katonai bíróság rendelte el, és bár a nyilvános bírósági nyilvántartásban nem részletezték a pontos vádakat, a Kommerszant és az RBK orosz gazdasági lapok egybehangzóan korrupciós bűncselekményekről számoltak be. Az RBK információi szerint a tábornok tagadja a terhére rótt vádakat.
Grehov korábban a lég- és rakétavédelmi csapatokat irányította, legutóbbi beosztásában pedig a repülőgépek, a rakétavédelmi rendszerek és az egyéb fegyverzetek utánpótlásáért felelt.
Befolyásos orosz katonai bloggerek közvetlen összefüggést látnak a vezérezredes letartóztatása és a légvédelem sorozatos kudarcai között. Kiemelték a Krímet Oroszországgal összekötő híd ismételt ukrán támadását, amelynek következtében az átkelő közúti szakasza használhatatlanná vált, és csak a vasúti forgalom maradt zavartalan. A Fighterbomber nevű ismert katonai blog értesülései szerint a haderőnem egy másik parancsnokhelyettesét is beidézték, és hivatalos megrovásban részesítették.
Az ötödik évének végéhez közeledő háborúban a frontvonalak nagyrészt megmerevedtek, így mindkét fél egyre gyakrabban hajt végre nagy hatótávolságú légitámadásokat katonai, energetikai és kereskedelmi célpontok ellen. Ukrajna idén súlyos csapásokat mért az orosz olajfinomítókra, jelentősen visszavetve azok termelését. Kijev emellett kedden bejelentette, hogy sikeres támadást hajtott végre egy jelentős orosz katonai légitámaszpont ellen is, ahol megrongáltak öt, rakéták és bombák indítására használt repülőgépet.
A fegyveres konfliktus kezdete óta az orosz hatóságok már számos korrupciós nyomozást indítottak magas rangú védelmi tisztviselők ellen, és ezek az eljárások több esetben is hosszú börtönbüntetéssel zárultak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz haditengerészetről
Tovább modernizálnának.
Meglépte a Tisza-kormány: megnyílt Európa a háború legsikeresebb magyar származású parancsnoka előtt
Lekerült a feketelistáról Robert Brovdi.
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Megtiltaná a miniszter a magyar föld kincseinek kiaknázását
Palagáz-stopot javasol Gajdos László.
Itt a figyelmeztetés: súlyos összeomlás jön az AI-buborék kipukkadásával
Ez csúnyább lehet, mint amilyen az dotkom-lufi volt.
Rendkívüli üzenetet küldött Ukrajna Moszkvába: egyetlen dolgot kérnek most Putyintól
A Kreml már válaszolt is, alapvetően nyitottak, de...
Nem várna tovább a legendás titkosszolgálat vezetője: Amerika nélkül is csapást mérne az iszlamista rezsimre
Vita alakult ki a katonai vezetők között.
Megvan a BKIK új elnöke
Nagy Eleket váltja a poszton, aki nem távozik teljesen a testület életéből.
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?