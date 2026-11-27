Robert Brovdi – katonai hívójelén "Magyar" – az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka. Kitiltásáról még Szijjártó Péter egykori külügyminiszter döntött 2025 augusztusában, miután Brovdi egysége többször is célba vette a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát.

A korábbi tárcavezető a magyar szuverenitás elleni súlyos támadásként értékelte az akciókat, és a teljes schengeni övezetből kitiltotta a parancsnokot.

Brovdi akkor meglehetősen éles hangú üzenetben reagált. Véleménye szerint az egykori miniszter nem a szuverenitást, hanem az olcsó orosz nyersanyagból származó "véres pénzt" védte, amelyből Moszkva az Ukrajna elleni csapásokat finanszírozza.

A jelenlegi Tisza-kormány a Magyar Hang információi szerint feloldotta Brovdi kitiltását.

A jogszabályok értelmében a korlátozás visszavonását az Alkotmányvédelmi Hivatal kezdeményezte az Információs Hivatal szakvéleménye alapján, a tiltást megszüntethetőnek látták, mivel az eredeti elrendelésre okot adó körülmények megváltoztak, és az előző kormány által deklarált nemzetbiztonsági kockázat már nem áll fenn.

Mivel a jogi feltételek teljesültek, az OIF november 18-án hivatalos hirdetményben közölte, hogy eljárási költségek nélkül, hivatalból törölték a nyilvántartásból a Brovdival szemben korábban három évre elrendelt beutazási és tartózkodási tilalmat.

A lap megjegyezi: a döntés már azelőtt megszületett, hogy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij kedden hivatalos találkozót tartott volna Kárpátalján.

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