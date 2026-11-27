Visszafordult egy Líbiába tartó orosz hajókonvoj a Földközi-tengeren, miután ukrán tengeri drónok november 22-én elsüllyesztettek egy orosz korvettet Bengázi kikötőjében. A katonai járműveket szállító, a Golovko fregatt által kísért kötelék a Szicíliai-szoros közelében tért le útjáról, és jelenleg Algéria partjainál vesztegel. A korábban nem publikált esetről katonai és biztonsági források számoltak be a Reuters hírügynökségnek. Az eset jól mutatja, hogy Moszkva kénytelen védeni haditengerészeti eszközeit, mivel az ukrán erők már a frontvonaltól mintegy kétezer kilométerre is képesek sikeres csapásokra. Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a hírekre.

Visszafordult a Földközi-tengeren egy Líbiába tartó, katonai járműveket szállító orosz hajókonvoj, miután ukrán tengeri drónok elsüllyesztettek egy orosz korvettet Bengázi kikötőjében. A korábban nem publikált esetről katonai és biztonsági források számoltak be a Reutersnek.

A lépés jól mutatja, hogy Moszkva kénytelen átcsoportosítani és védeni haditengerészeti eszközeit, miután az ukrán erők már a frontvonaltól mintegy kétezer kilométerre is képesek sikeres csapásokat mérni.

A Bengáziban november 22-én végrehajtott dróntámadás napján egy másik orosz hajócsoport is megszakította eredeti útját. A konvojt nyomon követő egyik európai katonai tisztviselő elmondta, hogy az orosz haditengerészet Golovko nevű fregattja által kísért kötelék a Szicíliai-szoros közelében fordult vissza, amely kulcsfontosságú átkelőhelynek számít az észak-afrikai partok elérése előtt.

Egy ukrán katonai hírszerzési forrás, valamint egy közel-keleti biztonsági tisztviselő szintén megerősítette, hogy ez a második flottilla letért a Líbia felé vezető útvonalról, és jelenleg Algéria partjainál vesztegel. Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Forrás: Reuters

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