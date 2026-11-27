A hírszerzési jelentések szerint Teherán továbbra sem hagyott fel a vegyi fegyverek fejlesztésével, ezért

a titkosszolgálat vezetője az izraeli beavatkozást támogatta, még az Egyesült Államok részvétele nélkül is.

Az ország védelmi döntéshozói ugyanakkor ezzel nem teljesen értenek egyet, Eyal Zamir, Izrael katonai vezetője például ragaszkodik ahhoz, hogy hangolják össze a műveletet Washingtonnal.

Gofman korábban Amerikába utazott, ahol új bizonyítékokat tárt fel a szövetségesének, amely szerint az iszlamista rezsim továbbra is a titkos fegyverprogramon dolgozik. A fellépés egyelőre nem hozta meg a kívánt eredményt, az Egyesült Államok továbbra sem szánta el magát a műveletre, bár Donald Trump elnök visszatérően pusztító csapással fenyegeti meg Iránt.

Abban egyébként nincs különbség a különböző területek vezetői között, hogy szükséges a támadás megindítása Irán ellen, ám Zamir nem véli közvetlennek a fenyegetést, ezért megvárná a legfontosabb szövetséges döntését. A katonai vezető szerint az is indokolja mindezt, mert az Egyesült Államok erejével kiegészülve jelentősen megnövekedne a csapásmérő képessége. A legfrissebb információk szerint Trump inkább a párbeszédet támogatja, Izrael számára viszont kulcsfontosságú, hogy stratégiai áttörést érjen el a támadással, ne pusztán katonai sikert.

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