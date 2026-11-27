Nem tartotta jelentősnek az Iránnak nyújtott kínai és orosz hírszerzési információkat Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miközben a média szerint Teherán szövetségesei így hozzájárultak az amerikai katonai bázisok elleni támadásokhoz a közel-keleti háborúban.

A politikus a floridai Mar-a-Lago-i rezidenciájában összegyűlt újságíróknak elmondta, hogy az Iránnal fennálló konfliktust is megvitatták a közelmúltban tartott háromoldalú megbeszélésen kínai és orosz kollégáival, Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal.

"A találkozóm Hszi elnökkel hihetetlenül jól sikerült. Úgy gondolom, hogy ők kis mértékben vesznek részt az Iránnal kapcsolatos ügyekben. Be is kapcsolódhatnának, de számomra a beavatkozás azt jelentené, hogy inkább lőnének, nem pedig hogy megosztanak velünk néhány információt" - mondta az amerikai vezető.

Az orosz hírszerzési információk megosztásával kapcsolatban Donald Trump kijelentette:

Nem hiszem, hogy sokat adnának át.

Moszkva és Peking egyaránt szeretné, ha véget érne az Iránnal folytatott konfliktus, és "úgy gondolom, ebben a tekintetben segítenek nekem" - tette hozzá az elnök.

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