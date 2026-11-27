Elmondta: Oroszország már válaszolt is,
azt szeretnék, ha olyan tűzszünet lenne, amely az energetikai létesítményeket (olajfinomítók, tárolók, vezetékek, stb.) is érinti.
Szibiha erre reagálva azt mondta: Ukrajna nyitott arra, hogy leállítsa a támadásokat az orosz finomítók ellen, viszont csak egy nagyobb energetikai tűzszünet részeként, amely kiterjed Ukrajna hőerőműveire és áramhálózatára is.
Oroszország erre a felvetésre még nem válaszolt.
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