A lett fegyveres erők tájékoztatása szerint az eszközt az ország keleti határánál észlelték az éjszakai órákban, amint rövid időre átlépte a határt. A hadsereg helyi idő szerint hajnali fél háromkor narancssárga fokozatú légi riasztást adott ki Ludza térségére. Ezt huszonöt perccel később feloldották, majd a szomszédos Balvi körzetre rendeltek el sárga fokozatú figyelmeztetést a lehetséges veszély miatt, amely nagyjából fél négyig volt érvényben.

A bevetett lett elfogó drón az akció után visszatért az indítási pontra. A katonai vezetés nem hozta nyilvánosságra a saját eszközének típusát és gyártóját, ahogy a behatoló drón eredetét vagy üzemeltetőjét sem azonosították, és arról sem érkezett jelentés, hogy a célpontot megsemmisítették volna.

A hivatalos közlemény megerősítette a NATO-vadászgépek riasztását, de arra nem tért ki, hogy a gépek ténylegesen a levegőbe emelkedtek-e, illetve vizuális kapcsolatba kerültek-e a behatolóval.

Azt azonban hangsúlyozták, hogy a meglévő légvédelem kiegészítéseként hazai gyártású elfogó drónokat telepítettek a keleti határ mentén.

A két különböző rendszer egyidejű aktiválása eltérő lehetőségeket biztosít a parancsnokok számára. A balti légtérrendészeti misszió keretében a szövetséges vadászgépek a nap huszonnégy órájában készenlétben állnak a potenciális légtérsértések kivizsgálására, és a pilóták a helyszínre érve megkísérelhetik a célpont vizuális azonosítását. Ezzel párhuzamosan az elfogó drónok gyors, helyi szintű beavatkozást tesznek lehetővé a pilóta nélküli eszközökkel szemben.

A mostani riasztás illeszkedik abba az eseménysorba, amelynek során az orosz–ukrán háború hatásai átgyűrűznek a szomszédos országok légterébe. A közelmúltban a román légierő F–16-osai lőttek le két, valószínűleg orosz drónt a Fekete-tenger felett, a moldovai hadsereg pedig egy Ukrajna elleni orosz támadássorozat idején rögzített engedély nélküli átrepülést. Egy másik alkalommal Litvánia riasztotta a NATO-vadászgépeket egy berepülő drón miatt, miközben Lettország és Észtország is éjszakai figyelmeztetéseket adott ki az Oroszország elleni ukrán csapások idején. Lengyelország pedig az Észak-atlanti Tanács rendkívüli összehívását kérte, miután orosz robotrepülőgépek sértették meg a légterét, amire válaszul a NATO egy légtérellenőrző és korai előrejelző (AWACS) repülőgépet vezényelt az országba.

A szövetség keleti szárnyán fekvő államok mindezek miatt folyamatosan igyekeznek megerősíteni a védelmüket. Szeptemberben Lettország a választási időszakra kért szövetséges segítséget a légtér biztosításához, amire Németország négy Eurofighter vadászgép ideiglenes áttelepítésével reagált, míg Románia a saját rendszereinek megérkezéséig kért átmeneti drónelhárító támogatást. Ezek az intézkedések kiegészítik a NATO által még 2025 szeptemberében elindított Eastern Sentry műveletet, amelynek célja a keleti szárny légtérfelügyeletének és légvédelmének megerősítése. Az összehangolás kihívásaira az Egyesült Államok hadserege is kiemelten figyel, ezért a 2027-es pénzügyi évre szóló kutatási költségvetésük egyik fő modernizációs célkitűzése a drónok felderítésének, követésének és azonosításának hatékonyabb integrálása a vezetési és irányítási rendszerekbe.

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