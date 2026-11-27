Helyhatósági választásokat tartanak a Kínai Köztársaságban (a továbbiakban Tajvan) november 28-án, mindez erősen alakíthatja a szigeten a következő másfél év politikáját. A háttérben azonnal feltűntek a nagyhatalmi érdekek, valószínűleg Washingtontól kezdve Tokión át egészen Pekingig figyelni fogják az eseményeket. Az elmúlt évek meddő politikai vitáit követően Laj Csing-tö elnökre és pártjára komoly próbatétel vár, hiszen egyben az ő elnöki ciklusát is véleményezhetik a választók. A helyzet most mégis kettős, amiből a szomszédos fenyegető hatalommal (a Kínai Népköztársaság, a továbbiakban Kína) kritikusabb hangok jöhetnek ki jobban, holott a legtöbb várakozás szerint nem éppen számukra kedvez a helyzet.

Belső viaskodás

Világszerte a helyhatósági választások többnyire a helyi, kisebb politikai kérdésekről szólnak, ahol a fő szempontokat nem is feltétlenül a pártszínek vagy a globális politikai nézetek jelentik, hanem sokkal inkább a képviselt ügyek, a beágyazottság, a korábbi tapasztalat, és más, egy adott kormány szempontjából másodlagos tényezők dönthetnek. Más a helyzet ugyanakkor Tajvanban, ahol minden egyes politikai oldalaknak könnyű más megvilágításba helyezni a lokális témákat, és a különböző szereplők igyekeznek profitálni ebből, akár szélesebb térségi hatást gyakorolva. Ami máshol egy repülőtér áthelyezését jelenti, Tajvanban könnyen lehet egy drasztikus geopolitikai lépés, ami hosszú évekre védtelenné teheti a kormány ellenőrzése alá eső terület egy részét. A meggyengült helyzet pedig a feszült helyzetben regionális konfliktust teremthet, de erről később. A szigeten szombaton mintegy 11 ezer polgármestert és tisztviselőt fognak megválasztani, de

a következmények egészen biztosan jóval nagyobb hatást fognak gyakorolni, mint a helyi pártstruktúra erőviszonyainak feltérképezése és átalakulása.

Taiwan, legislative election: 113/113 seats assigned KMT (Conservative): 52 (+14) DPP (Liberal): 51 (-13) TPP (Centrist): 8 (+3) NPP (Centre-left): 0 (-3) Others: 2 (-1) +/- vs. 2020 election https://t.co/a0HJnkr2N3 #Taiwan #2024選舉 https://t.co/UxZMFFO73d — Asia Elects (@AsiaElects) January 13, 2024

Tajvanban utoljára 2024 elején tartottak elnökválasztást, ami a Demokratikus Progresszív Párt (Democratic Progressive Party – DPP) sikerét hozta. Ugyanakkor keserédes volt a győzelem, mivel a parlamenti többséget nem sikerült megszerezni, a 113 fős testületben a Kuomintang (KMT) és a Tajvani Néppárt (Taiwan People’s Party – TPP) összesen 60 széket kapott, és van még két független képviselő is. Ahogy azt a kezdetektől várni lehetett, ez súlyos parlamentáris válsághoz vezetett, gyakorlatilag alig volt közös nevező, amiben a felek meg tudtak egyezni. Az elmúlt időszakban egymást követték a botrányos ügyek, a teljesség igénye nélkül a legnagyobbak alapvetően rengették meg a kormányzást:

Az első fontos ügy volt, hogy a fő döntéshozó testületben többségben lévő ellenzékiek a kormány és az elnök (Tajvanban prezidenciális rendszer van) joghatóságait próbálták megcsorbítani, ezzel a parlament számára nagyobb hatalmat biztosítani. Ezek a próbálkozások csak részben értek el eredményt, egyes testületeknél átmeneti működésképtelenséget idézett elő.

ezzel a parlament számára nagyobb hatalmat biztosítani. Ezek a próbálkozások csak részben értek el eredményt, egyes testületeknél átmeneti működésképtelenséget idézett elő. Súlyos, az egész demokratikus rendszert megrengető ügy volt, hogy a kormányzó erő a parttalan viták miatt az ellenzéket visszahívási szavazásokkal támadta. A DPP rosszul jött ki a próbálkozásból, mivel az érintett 31 KMT képviselő mindegyike megtarthatta a helyét, Laj Csing-tö kormányátalakításra kényszerült.

A DPP rosszul jött ki a próbálkozásból, mivel az érintett 31 KMT képviselő mindegyike megtarthatta a helyét, Laj Csing-tö kormányátalakításra kényszerült. A legnagyobb vitát kétségkívül a védelmi költségvetés jelentette , ez egyben a szomszédos nagyhatalommal kapcsolatos viszonyt is felvázolta. A kormányzat nagyobb költségvetést és Kínával kapcsolatban jóval „óvatosabb” politikát képvisel, addig az ellenzék a visszafogott katonai kiadások mellett érvelt, visszatérően megjelenik a politikai nyitás és a párbeszéd igénye Pekinggel.

, ez egyben a szomszédos nagyhatalommal kapcsolatos viszonyt is felvázolta. A kormányzat nagyobb költségvetést és Kínával kapcsolatban jóval „óvatosabb” politikát képvisel, addig az ellenzék a visszafogott katonai kiadások mellett érvelt, visszatérően megjelenik a politikai nyitás és a párbeszéd igénye Pekinggel. Ha Tajvan, akkor chipek, ez szinte már mindenkinek alapvetés, ám a mesterséges intelligencia (AI) radikális felfutása okozta gazdasági fellendülés energetikai kétségeket is okoz, ugyanis a növekvő igényeket egyre inkább csak a nukleáris erőművek tudják stabilan kiszolgálni. Főleg a Hormuzi-szoros körül bizonytalanságok hoztak dilemmát, ám a szükségszerűség egyre inkább efelé tereli a közbeszédet. A változás leginkább a DPP-t érintheti, mivel a párt sokáig az atommentesség élharcosa volt, ám a változó realitás megkövetelte a nézetek felülvizsgálatát.

Nagyhatalmi játszma

Az elmúlt két és fél év kormányzása ezért visszatérően a pártok közötti viaskodásokról szólt, a választók pedig erről a gyakran meddőnek tűnő politikai purparléról mondhatják most meg a véleményüket. Mindez azt is jelenti, hogy

a hagyományos helyhatósági szempontok háttérbe szorulhatnak, és fontosabbá válnak a pártszínek, vagy a sziget jövőjével képviselt magasabb – kormányzati – szinten képviselt álláspontok.

Ezeket eltérő megközelítések dominálhatják, például a térségi bizonytalanságokkal kapcsolatban képviselt szemlélet. A szigeten az egyik legfontosabb állandó témát Kína (vagyis a Kínai Népköztársaság) jelenti. A szomszédos nagyhatalom már a „két Kína” létrejötte, vagyis 1949 óta a magáénak követeli a terület feletti fennhatóságot, a témát Peking a saját belügyének tekinti. A szigettel kapcsolatos nemzetközi hozzáállás az elmúlt évtizedekben impulzívan változott, jelenleg a legnagyobb kérdést az jelenti, hogy az Egyesült Államok éppen milyen viszonyt ápol a tajpeji kormánnyal. Ezzel kapcsolatban korábban számos elemzést írtunk, a témától többet tud olvasni ide kattintva:

A mostani helyhatósági választások mégis fontosak Pekingnek, ugyanis alaposan ki fogják elemezni a kapott eredményeket, és igyekeznek ebből majd a lehető legtöbb tanulságot levonni a következő időszakra, akár a 2028-as elnökválasztáshoz is. Megjegyzendő, hogy egyes amerikai magas rangú tisztségviselők véleménye szerint a következő év sorsdöntő lehet, ugyanis

Kína akár már jövőre úgy dönthet, hogy befolyás helyett erővel „oldja meg” a problémáját és katonai blokáddal, esetleg invázióval rendezik a kérdést.

Egy ilyen lépés minden valószínűség szerint globális hatásokat gyakorolna, ugyanis a chipgyártó nagyhatalomként is ismert sziget nagyon mélyen integrálódott a high-tech eszközök globális gyártásába a legmodernebb félvezetők előállítása révén. Ha ebben a szektorban komolyabb zavarokat idéz elő egy külső esemény, akkor az súlyos hatással járhat a katonai eszközök gyártásától kezdve a mesterséges intelligencia fejlesztésén át egészen az autóiparig. Nyilvánvalóan a gazdasági fellendülését nagyban a kereskedelemre építő Kína itt igyekszik rendkívül óvatos maradni, hogy a saját érdekeit ne gáncsolja. A legutóbbi Hszi Csin-ping kínai, és Donald Trump amerikai elnöki találkozókon a háttérben visszatérő téma volt a sziget helyzete, ami jelzi, hogy Pekingben továbbra is napirenden van az évtizedes dilemma rendezése. A kínai elnök nem rejti a véka alá a szándékait, rendszeresen kifejezi, hogy elkerülhetetlennek tartja Tajvan „egyesülését” Kínával.

2 sorties of PLA aircraft and 6 PLAN vessels operating around Taiwan detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 1 out of 2 sorties entered Taiwan’s southwestern part ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. https://t.co/1pL14BCRGJ — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) (@MoNDefense) November 26, 2026

Kína fegyveres erői, a Népi Felszabadítási Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA), a korábbi időszak „szokásához” tartva magát, természetesen nem fogta vissza a nyomásgyakorlását a területen, továbbra is rendszeresen bukkannak fel a katonai repülőgépek, vagy éppen a hadihajók a sziget körüli vizeken, ezzel a tajvani társadalom biztonságérzetét is befolyásolva. Két, ellenkező megközelítés viaskodik itt, az ugyanakkor megerősíthető

A SZIGETEN ÉLŐK TÖBBSÉGE NEM RÚGNÁ FEL A STATUS QUÓT, VAGYIS NEM ADNÁ FEL TAJVAN ÖNÁLLÓ KORMÁNYZÁSÁT A KÍNAI NÉPKÖZTÁSASÁGGAL VALÓ ÚJRAEGYESÜLÉSÉRT CSERÉBE.

A DPP a radikálisabb szemléletet képviseli, a teljes különállóság elérését sem zárja ki, Peking fenyegetésére fegyverkezéssel és aszimmetrikus hadviselési stratégiával válaszolna, az ellenzék fő erői a párbeszédben látják a megoldás kulcsát. Kérdés, hogy a szomszédos nagyhatalom fenyegető nyomására a népesség többsége miként fog reagálni, melyik nézet mellett foglalnak állást.

Változó szelek

A geopolitikai kitekintés után érdemes magára a választásra rátérni, ugyanis lényegében ez a mérvadó. A kampányban a legismertebb jelöltek igyekeztek elsősorban a helyieket érintő témákra fókuszálni, így a közlekedési kérdésekre, a megélhetési költségekre, vagy éppen a viharos sebességgel elöregedő társadalom egyik fő kihívására, az idősellátásra. Összesen körülbelül 19,6 millió ember fejezheti ki hamarosan a véleményét a helyi politikával kapcsolatban. A sziget az elmúlt időszakban drámai gazdasági ugrást mutatott, köszönhetően az AI-forradalomnak. Sokan mégis úgy érezhetik, hogy az ebből realizálható hasznot csak egy szűk kör, jellemzően a technológiai szektor kapja, míg például a vendéglátóiparban növekvő árakkal és csökkenő munkaerővel kell megküzdeniük.

A fő csatateret természetesen Tajpej fogja jelenteni, a főváros jelentőségben kiemelkedik a szigeten, itt a polgármester-jelöltek kampányában visszatérően a nagyobb, regionális témakörök is előkerültek. A város vezetését 2022 óta Csiang Van-an, a KMT politikusa látta el, most a fő kihívója Puma Sen, a DPP politikusa. Összesen hatan indulnak a pozícióért, mindegyikük magas iskolai végzettséggel bír, öten közülük PhD fokozattal is rendelkeznek, ez Tajvanon kulcsfontosságú. A regnáló vezető egy híres politikusi dinasztia tagja, míg ellenfele inkább kívülállónak tekinthető. A vitát nagyban befolyásolták a helyi kérdések (párhuzam a 2026-os magyar választásokkal, hogy a gyermekjóléti kérdések kimagaslanak), de Tajvan szempontjából sem elhanyagolható téma a Songsan repülőtér áthelyezése, vagy a városi mesterséges intelligencia park létrehozásának témája. Sen törekszik az alulról jövő kezdeményezéseket felkarolni, intenzív kampánnyal a szkeptikusokat is elérni, valamint minden korosztályra hatást gyakorolni. A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros versenyre kell készülni a két jelölt között,

a hagyományosan a KMT bástyájának számító területet könnyen elhódíthatja a DPP, ami hatalmas sikert jelentene a kormány számára.

A kiélezett helyzetet mutatja, hogy Pekingnek is bőven van mondanivalója a jelöltekről, főképp a Kínával kritikus hangnemben szóló Senről. Korábban megfigyelőket is ráállítottak a polgármester-jelöltre. A finálé azonban mentes lesz a felmérésektől, ugyanis a választást megelőző 10 napban már nem lehet ilyen információkat közzétenni. Csiangot lehetséges az ellenzék lehetséges elnökjelöltjei között emlegetik 2028-ban, amennyiben most elbukná a legfontosabb várost, az könnyen megtörheti az ambícióit is a kormány vezetésére.

JUST IN: Shen Bo-yang’s odds to win the Taipei mayoral election rise to 44% vs. Chiang Wan-an https://t.co/KkstkqjOrx — Kalshi Politics (@KalshiPolitics) November 26, 2026

Természetesen, ahogyan már szokássá vált, a legtöbb fogadóirodánál már meg is lehet tenni a téteket, hogy melyik párt jön ki erősebben a szombati választásokból, ebben egyelőre a KMT-nek áll a zászló. A Polymarket szerint behúzhatják Tajpejt, Taicsungot, Taojüant ezzel szemben a DPP jelöltje viheti el Új-Tajpej, Kaohsiung, Tajnan városának vezetését is, hogy a legfontosabb központokat említsük. Az általános eredményeket illetően szintén a Kuomintang van előnyben. Sokan azt hangsúlyozzák, hogy

A KORMÁNYPÁRT HAGYOMÁNYOSAN A KIFEJEZETTEN AZ EGÉSZ TAJVANRA KITERJEDŐ TÉMÁKRA, PÉLDÁUL A NEMZETBIZTONSÁGRA FÓKUSZÁL, EZÉRT A HELYI JELÖLTJEIK EREDMÉNYEI ELMARADHATNAK A PÁRT ORSZÁGOS, ELNÖKVÁLASZTÁSI TÁMOGATÁSÁTÓL.

A KMT ezzel szemben éppen a lokális témákra koncentrál, így helyben nagyobb eséllyel érnek el sikereket. Másik kérdés ugyanakkor, hogy a 2022-es helyhatósági választásokon egyértelműen a fő ellenzéki párt tarolt, Tajvan 22 városából és megyéjéből 14-et ellenőriznek, a kormánypárt mindössze öt területet szerzett meg. A verseny most ennél jóval szorosabb, ami a DPP helyi szintű megerősödését jelentheti egyben. A korábbi erőviszonyok ugyanakkor lassan átalakulni látszanak, ebben a helyzetben a kormányzat sikerként tudná kommunikálni, ha a négy évvel korábbinál jobb eredményt érne el, a fő ellenzéki erő visszaszorulna. Ez egyben azt is jelentené, hogy a Kuomintang törvényhozásban elfoglalt vezető ereje szintén megtörhet, ami összességében Laj Csing-tö malmára hajthatja a vizet.

A helyhatósági választások komoly támpillért jelenthetnek a győztes(nek tűnő) politikai formációknak, hogy ezt követően ráforduljanak az elnökválasztási kampányra, ami rendkívül izgalmasnak tűnik. A helyzet ráadásul egyáltalán nem lesz egyszerű, mivel aligha várható, hogy a globális erőviszonyok lényegesen megváltoznának, így – hacsak addig nem történik valami, ami mindent borít a térségben – akkor ismételten a Kínával kialakított viszony kerülhet a középpontba. Ez ugyanakkor még nagyon sok tényezőtől fog függeni, kezdve az amerikai belpolitika viszonyulásától a szigethez a 2026-os félidős elsöprő demokrata sikert követően, a jövő évi kínai vezetőválasztástól, vagy a mesterséges intelligencia szárnyalásától vagy befékezésétől. Peking is le fogja vonni a tanulságokat, az amerikai-kínai gazdasági és biztonsági felülvizsgálati bizottság (US-CHI) kongresszusnak benyújtott éves jelentésében arról írnak, hogy

az eredménytelen nyomásgyakorlás esetén Hszi Csin-ping elhatározhatja magát a radikálisabb megoldás mellett.

A mostani választások erre nem is tudnának semmilyen módon válaszolni, de kellő erőfelmérést jelenthet, hogy megmutassa, kinek a legtöbb esélye a jövőben ezekkel a kihívásokkal szembenézni a kormányzat élén.

Címlapkép forrása: Hsiuwen Liu/SOPA Images/LightRocket via Getty Images