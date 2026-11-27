A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) csütörtökön kiadott jelentése szerint

az elmúlt egy évben nagyjából megduplázódott a robbanóanyagokkal elkövetett támadások és a gyújtogatások száma.

A dokumentum figyelmeztet, hogy egy esetleges súlyos katasztrófa megtorlásért kiáltana, és könnyen megoszthatná az európai kormányokat. A műveletek taktikai szinten az Ukrajnának szánt segélyek megrongálására vagy késleltetésére irányulnak, stratégiailag pedig az a céljuk, hogy Kijev támogatását gazdaságilag és politikailag is túl költségessé tegyék az európai országok számára.

A támadások több mint felét 2025 októbere és 2026 szeptembere között Németországban és Lengyelországban regisztrálták, vagyis abban a két országban, amely a legnagyobb logisztikai és ipari szerepet vállalja Ukrajna megsegítésében. Lengyelországban 29, Moszkvához köthető incidenst jegyeztek fel ebben az időszakban. Ezek közé tartozott egy tavaly novemberi eset is, amikor egy robbanótöltet megrongálta a Varsót az ukrán határral összekötő vasútvonalat. Bár akkor senki sem sérült meg, Donald Tusk lengyel miniszterelnök később közölte, hogy a robbantással valószínűleg egy vonatot akartak megsemmisíteni.

Az orosz hírszerzés által beszervezett helyi végrehajtók egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, beleértve az időzítővel és detonátorral felszerelt, házilag készített robbanószerkezeteket is. Az európai hatóságok hiába tartóztattak le több elkövetőt, utasítottak ki orosz hírszerzőket és zártak be konzulátusokat, ezek a lépések nem rettentették el a Kremlt. A támadások hullámokban történnek, ami központi, moszkvai tervezésre utal, ugyanakkor több, egymással akár versengő hálózat is működhet párhuzamosan, így az egyik felszámolása nem állítja meg a másikat.

A jelentés nyilvánosságra hozatala előtt egy nappal egészen más megvilágításba helyezte az orosz lépéseket Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és az orosz–ukrán tárgyalásokért felelős főmegbízottja. Egy szerdán megjelent podcastinterjúban Kushner méltatta Vlagyimir Putyin orosz elnök "önmérsékletét" a több mint négy éve tartó háborúban, és nagy dolognak nevezte, hogy az orosz vezető beleegyezett a nukleáris fegyverek mellőzésébe. Az IISS elemzése ezzel szemben hangsúlyozza, hogy Európára jelenleg nem az atomháború, hanem éppen a szabotázsakciókban megnyilvánuló, nem hagyományos hadviselés jelenti a közvetlen fenyegetést.

Kushner a beszélgetés során Európát hibáztatta a háború elhúzódásáért. Szerinte az európai fővárosokból érkező provokatív nyilatkozatok és lépések óvatosságra késztették Putyint, aki úgy látja, az európaiak a béke helyett Oroszország stratégiai vereségét akarják. A főmegbízott szerint Washington a katonai és logisztikai segélyek megvágása ellenére sem gyakorol nyomást Ukrajnára. Bár az ukránok bátorságát az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb történetének nevezte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt bírálta, amiért szerinte helytelenül támadta Trumpot ahelyett, hogy tisztelettel viszonyult volna hozzá.

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