Ma hajnalban súlyos dróntámadás érte Szentpétervárt és a Leningrád-régiót, az orosz védelmi minisztérium 55 ukrán drónt fogott el. A támadásban több épület is felrobbant a városban és egy civilt kórházba szállítottak.
Orosz források szerint a támadás közben a
balti államok légterében dolgozott egy amerikai E-3 Sentry légtérellenőrző repülőgép.
Jurij Knutov orosz haditechnikai szakértő a Moszkovszkij Komszomolecnek nyilatkozva
megvádolta a NATO-t azzal, hogy a Sentry azért volt a légtérben, hogy az ukrán drónraj támadását segítse.
Biztos vagyok benne, hogy az E-3A Sentry vezette a drónokat, főleg, mivel egy drónrajról van szó. Egy ilyen repülőgép jelöli ki a támadási vektorokat, célpontokat és értékeli ki a csapások sikerességét”
– állítja Knutov.
Ezután javaslatot tesz arra, hogy ha lehetséges (pl. semleges légtérben), az orosz repülőgépek repüljenek közel a NATO gépeihez és végezzenek hirtelen manővereket, melyekkel turbulenciát okoznak és megzavarják a repülőgépek tevékenységét.
Arra is javaslatot tesz, hogy az oroszok alkalmazzanak elektronikus harcászati rendszereket a NATO felderítés megzavarására.
Világossá vált a NATO közvetlen beavatkozása az ellenségeskedésbe azzal, hogy ukrán drónokat irányítanak és hírszerzési adatokat továbbítanak Kijevnek, emellett a csapások kiértékelésében is részt vesznek. Robusztus választ kell erre adnunk”
– mondta Knutov, nem taglalva azt, hogy milyen választ javasol.
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