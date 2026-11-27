Azzal vádolta meg Jurij Knutov orosz biztonságpolitikai szakértő az orosz állami médiában a NATO-t, hogy aktívan részt vettek a Szentpétervár elleni dróntámadásban. Arra is javaslatot tett, hogy szerinte az orosz légierőnek aktívan el kell kezdenie védekeznie a NATO felderítőgépei ellen.

Ma hajnalban súlyos dróntámadás érte Szentpétervárt és a Leningrád-régiót, az orosz védelmi minisztérium 55 ukrán drónt fogott el. A támadásban több épület is felrobbant a városban és egy civilt kórházba szállítottak.

Orosz források szerint a támadás közben a

balti államok légterében dolgozott egy amerikai E-3 Sentry légtérellenőrző repülőgép.

Jurij Knutov orosz haditechnikai szakértő a Moszkovszkij Komszomolecnek nyilatkozva

megvádolta a NATO-t azzal, hogy a Sentry azért volt a légtérben, hogy az ukrán drónraj támadását segítse.

Biztos vagyok benne, hogy az E-3A Sentry vezette a drónokat, főleg, mivel egy drónrajról van szó. Egy ilyen repülőgép jelöli ki a támadási vektorokat, célpontokat és értékeli ki a csapások sikerességét”

– állítja Knutov.

Ezután javaslatot tesz arra, hogy ha lehetséges (pl. semleges légtérben), az orosz repülőgépek repüljenek közel a NATO gépeihez és végezzenek hirtelen manővereket, melyekkel turbulenciát okoznak és megzavarják a repülőgépek tevékenységét.

Arra is javaslatot tesz, hogy az oroszok alkalmazzanak elektronikus harcászati rendszereket a NATO felderítés megzavarására.

Világossá vált a NATO közvetlen beavatkozása az ellenségeskedésbe azzal, hogy ukrán drónokat irányítanak és hírszerzési adatokat továbbítanak Kijevnek, emellett a csapások kiértékelésében is részt vesznek. Robusztus választ kell erre adnunk”

– mondta Knutov, nem taglalva azt, hogy milyen választ javasol.

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