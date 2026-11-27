A kínai állami média felvételei szerint a páncélosokat és a katonai teherautókat a 20 ezer tonnás, Type 071 osztályú Kunlunsan partraszállító dokkhajóból rakodták ki. Ez az első alkalom, hogy a kínai haditengerészet ilyen típusú egységet vetett be harckocsik külföldre szállítására. Vang Jünfej katonai elemző a Global Times című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy a gyakorlaton valószínűleg először vesznek részt Type 96A típusú harckocsik. Ezeket a harcjárműveket legutóbb 2019-ben, az oroszországi Centr–2019 nemzetközi hadgyakorlatra küldték külföldre, akkor még vasúton.
A partraszállító hajót a Type 054A osztályú Hszücsang irányított rakétás fregatt, valamint a Type 903A osztályú Vulunghu ellátóhajó kísérte el a tavaly áprilisban megnyitott reami bázisra.
A kikötőbe vezényelt kínai kontingens a szárazföldi erők, a haditengerészet, a légierő és a logisztikai alakulatok katonáiból áll.
A december 9-ig tartó kiképzés a reami központ mellett a Sihanoukville nemzetközi repülőtéren, valamint a kambodzsai fegyveres erők összhaderőnemi tisztképző akadémiáján zajlik. A The Phnom Penh Post című helyi lap beszámolója szerint a műveletekben 1626 kambodzsai és 1314 kínai katona vesz részt. A közös gyakorlat során a felek terror- és kalózellenes bevetéseket, humanitárius és tengeri kutató-mentő feladatokat, sebesültszállítást, valamint gyanús hajók átvizsgálását és elfoglalását gyakorolják.
Címlapkép forrása: Chow Chung-yan/South China Morning Post via Getty Images
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