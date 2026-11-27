Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár november 25-én a floridai Mar-a-Lago birtokon találkozott, ahol a fő témák között az orosz–ukrán háború és az iráni konfliktus szerepelt. A megbeszélés után kiadott hivatalos közleményben a két vezető még azt hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy Oroszország tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely szándékosan vagy vétlenül a háború kiterjedéséhez vezetne.
Néhány órával később azonban Trump a Truth Social oldalán
már egy módosított változatot tett közzé, amelyben Oroszország mellett Ukrajnát is felszólította az eszkalációhoz vezető lépések elkerülésére.
Egy névtelenséget kérő NATO-tisztviselő a Politicónak megerősítette, hogy a felek előzetesen az eredeti szövegben állapodtak meg, vagyis az amerikai elnök utólag, saját szakállára írta át a nyilatkozatot. A Fehér Ház nem reagált a lap megkeresésére.
Trump november 26-án egy másik bejegyzésben arról is beszámolt, hogy a kínai Sencsenben november 19-én tartott találkozójukon az európai katonai agresszió leállítására sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Az amerikai államfő egyúttal bizakodóan nyilatkozott az orosz–ukrán békemegállapodás esélyeiről.
Az európai vezetőket egyébként komolyan aggasztja, hogy a harcok túlterjednek Ukrajna határain. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november 23-án erősítette meg, hogy csapataik a Földközi-tengeren, a líbiai Bengázi partjainál elsüllyesztették a Merkurij nevű orosz korvettet. Ezzel párhuzamosan az orosz légierő többször is megsértette a lengyel légteret, ami miatt Varsó már azt is felvetette, hogy a NATO-nak még ukrán terület felett kellene elfognia az orosz rakétákat.
A harcok földrajzi kiterjedésének veszélyére november 26-án Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Johann Wadephul német külügyminiszter is külön-külön figyelmeztetett, miközben mindketten megerősítették, hogy országaik továbbra is kiállnak Ukrajna mellett. A kialakult biztonsági helyzetről a NATO külügyminiszterei december 2-án Brüsszelben egyeztetnek.
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