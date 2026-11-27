Az amerikai elnöki hivatal költségvetési irodája (OMB) a törvényhozóknak megküldött dokumentumban részletezte azokat a tételeket, amelyek esetében eltérést kér az általános szabályoktól. Az átmeneti finanszírozás idején a védelmi minisztérium ugyanis alapesetben nem költhet új programok elindítására, és a kiadásai nem haladhatják meg az előző pénzügyi év szintjét. A most benyújtott lista célja, hogy

a Pentagon a korlátozások ellenére is hozzájusson a kiemelt projektekhez szükséges összegekhez.

A kérelmek között szerepel a Columbia-osztályú ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárók programja, amely a tengeri nukleáris elrettentő erő megújítását szolgálja, és a Pentagon legfontosabb beszerzési prioritásának számít. A kormányzat 8,1 milliárd dollárnyi pluszforrást kér erre a célra. A dokumentum figyelmeztet, hogy a pénz hiányában a gyártási ütemterv csúszása akár húszhónapos hézagot is okozhat a stratégiai elrettentő képességben, miközben a haditengerészet a régi Ohio-osztályról áll át az új típusra. Emellett a Virginia-osztályú vadásztengeralattjárókhoz is kérnek két külön jóváhagyást, amelyek keretében 8,4 milliárd dollárt közvetlen beszerzésre, további 4,8 milliárdot pedig előzetes anyag- és alkatrészvásárlásokra fordítanának.

A Fehér Ház szintén külön finanszírozást igényel a törvényhozásban vegyes fogadtatásra talált Trump-osztályú csatahajó-program előzetes beszerzéseihez, azzal érvelve, hogy a források elmaradása komoly késedelmekhez és költségnövekedéshez vezetne. Szerepel a listán

egy 400 millió dolláros tétel is, amelyet a jövőbeli USS Doris Miller (CVN-81) repülőgép-hordozó áttervezésére szánnak.

Donald Trump elnök régóta szorgalmazza, hogy a haditengerészet térjen vissza a gőzkatapultokhoz, és hagyja el az új Ford-osztályon alkalmazott elektromágneses indítórendszert (EMALS). Bár a Fehér Ház már egy korábbi feljegyzésben is utasította a haderőnemet a váltás vizsgálatára, Roger Wicker republikánus szenátor nemrég teljesen kizártnak nevezte a gőzkatapultokhoz való visszatérést. A kormányzat további 700 millió dollárt kér a következő, CVN-82 jelzésű hordozó előzetes beszerzéseire is a késedelmek és a drágulás elkerülése érdekében.

A hajóépítések mellett a különleges engedélyek lehetővé tennék a Pentagon számára, hogy folytassa a többéves beszerzési szerződéseket olyan kulcsfontosságú fegyverrendszereknél, mint az SM-6-os rakéták és a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek. A beadvány szerint a külön jóváhagyás nélkül a Tomahawk-program 4,41 milliárd dolláros szerződésbontási költséggel szembesülne, és a 2027-es pénzügyi évben egyetlen Block V vagy Block Va változatú robotrepülőgépet sem tudnának legyártani vagy újraminősíteni. Ez súlyosan érintené a flotta és a szárazföldi hadsereg készleteit, miközben a jelenlegi átmeneti költségvetés csak december 11-ig biztosítja a kormányzat működését.

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