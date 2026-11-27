A BBC-nek nyilatkozva az ukrán államfő furcsának nevezte, hogy Trump egy olyan fotót tett közzé, amelyen átöleli az orosz elnököt. Zelenszkij szerint

egy agresszor és gyilkos nem lehet senkinek a barátja, a gesztust pedig ahhoz hasonlította, mintha valaki a második világháború idején Adolf Hitlerrel ápolt volna barátságot.

Bár a két vezető tavalyi, feszült hangulatú fehér házi találkozója óta Kijev óvatosan kezeli az amerikai kapcsolatokat, az ukrán elnök most nyíltan bírálta Washington hozzáállását. Szerinte a túlzott semlegesség valójában azt jelenti, hogy az Egyesült Államok az áldozat mellett az agresszort is támogatja.

A diplomáciai erőfeszítéseket Trump két megbízottja, Jared Kushner és Steve Witkoff vezeti, ám ők sokszor inkább a moszkvai álláspont felé hajlanak. Kushner szerdán a politika nagymesterének nevezte Putyint, amiért visszafogottságot tanúsított, és nem vetett be atomfegyvert Ukrajnában. Trump csütörtökön úgy reagált a kritikákra, hogy a békekötés érdekében nem léphet fel ellenségesen az orosz elnökkel szemben. Hozzátette, hogy a múlt heti, Kínában tartott csúcstalálkozójukon az európai katonai agresszió visszavonására szólította fel Putyint. Ennek ellenére az október eleji, Abu-Dzabiban tartott egyeztetések nem hoztak áttörést, Oroszország visszatért a kezdeti, keményvonalas követeléseihez, és az is kérdéses, hogy a decemberben folytatódó tárgyalásokon az európai felek egyáltalán részt vehetnek-e.

A diplomáciai patthelyzet közepette Ukrajna egyre nehezebben védi a légterét, a civil áldozatok száma pedig minden eddiginél magasabb. Az orosz erők ballisztikus rakétákkal támadják az erőműveket és a Dnyeper folyó hídjait – amivel Kijev kettévágására törekednek –, miközben sugárhajtású drónokkal mérnek napi rendszerességgel csapást a nagyvárosokra. Bár az ukrán hadsereg a leggyorsabb orosz drónok hetven százalékát már képes megsemmisíteni, Zelenszkij szerint óriási hiány van a ballisztikus rakéták lelövésére alkalmas elfogórakétákból.

Az elnök kifogásolta, hogy az Egyesült Államok a Közel-Keletre összpontosít, és késlelteti a Patriot légvédelmi rendszerek szállítását.

További nehézséget jelent a fronton, hogy a megszállt területeken továbbra is korlátozzák az amerikai Starlink műholdas rendszer és annak katonai változata, a Starshield működését. Emiatt az ukrán elfogódrónok nem érik utol az orosz Sahed drónokat, amelyek így akadálytalanul repülhetnek be az ország belső területeire. Zelenszkij elmondása szerint nem tudni, ki hozta meg a korlátozásról szóló politikai döntést, mert az érintett felek egymásra mutogatnak.

Az orosz csapásokra válaszul Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta a nagy hatótávolságú támadásokat az orosz olajfinomítók, valamint a fegyvert és üzemanyagot szállító hajók ellen. Ennek részeként a héten elsüllyesztették a kelet-líbiai partoknál horgonyzó Merkurij nevű orosz hadihajót. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön elfogadhatatlannak nevezte az akciót, mert az szerinte a háború földközi-tengeri kiterjedésével fenyeget. Zelenszkij azonban megvédte a döntést, teljesen jogos célpontnak nevezte a hadihajót, és hangsúlyozta, hogy az ukrán erők minden ilyen veszélyes műveletet előzetesen egyeztetnek a nemzetközi partnerekkel.

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