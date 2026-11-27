Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy ha rajta múlna, örömmel látná Vlagyimir Putyin orosz elnököt a közelgő floridai G20-csúcsértekezleten. Bár az orosz államfő részvételéről még nem született hivatalos döntés, Trump a nyitottsága mellett arra is felszólította Moszkvát, hogy az ukrajnai háború gyors lezárása érdekében mérsékelje az európai területeket érő katonai agressziót.

Az amerikai elnök a hálaadás ünnepét a floridai Palm Beachen található Mar-a-Lago birtokán töltötte, ahol újságíróknak nyilatkozva fejtette ki álláspontját a december 14-én és 15-én esedékes találkozóról. Trump elmondta, hogy

nem tudja, részt vesz-e Putyin az eseményen, de ha az orosz vezető úgy dönt, hogy elutazik az Egyesült Államokba, a maga részéről semmi akadályát nem látja a részvételnek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy egyesek nem örülnének az orosz elnök jelenlétének, és szerinte maga Putyin sem biztos abban, hogy el akar menni a csúcsra.

A Kreml csütörtöki tájékoztatása szerint egyelőre nem született végleges döntés arról, hogy Putyin ott lesz-e a nemzetközi tanácskozáson. Az orosz államfő a múlt heti, Trumppal tartott találkozója után úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnökkel folytatott megbeszélést követően fontolóra veszi a részvételt, ám az egyesült államokbeli utazásról szóló döntés meghozatalakor az oroszországi belpolitikai helyzetet is figyelembe kell vennie.

A G20-csúccsal kapcsolatos nyilatkozatát megelőzően, még csütörtökön korábban Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében az ukrajnai konfliktusra is kitért. Ebben kifejtette, hogy szeretné elérni, hogy Oroszország visszafogja az európai területek elleni katonai agressziót, remélve, hogy ez a lépés elvezethet az ukrajnai háború gyors rendezéséhez.

Forrás: Reuters

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