Az ukrán államfő az angol nyelven adott interjúban elmondta, hogy Trump saját döntése, mit mond vagy mit tesz közzé a közösségi médiában,
ugyanakkor különösnek tartja Putyin barátként való emlegetését.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az orosz elnök egy agresszor és gyilkos, így nem lehet barátként tekinteni rá.
Az ukrán elnök egy héttel azután nyilatkozott erről, hogy Donald Trump egy kínai csúcstalálkozón barátjaként üdvözölte Putyint. Néhány nappal a találkozó után az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán is megosztott egy közös képet a kézfogásukról, amelynek a "Barátom" címet adta.
Trump és Zelenszkij kapcsolata régóta feszült. A viszonyuk tavaly februárban a nyilvánosság előtt is látványosan megromlott, amikor az amerikai elnök az Ovális Irodában utasította rendre ukrán kollégáját, mivel az nem viselt öltönyt (Zelenszkij a háború kirobbanása óta egészen az ominózus washingtoni találkozóig sosem viselt öltönyt), és "nem volt elég hálás" (az ukrán hivatalos kommunikáció lényegében minden, az Egyesült Államokat érintő nyilatkozatában kifejezte háláját).
A két vezető között a közelmúltban is voltak súrlódások. Trump az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásokat tette felelőssé a magas energiaárakért, és a hírszerzési támogatás megvonásával fenyegetőzött. Ezzel szemben Zelenszkij úgy véli, hogy az amerikai elnök hozzáállása csak arra bátorítja Oroszországot, hogy folytassa az Ukrajna elleni támadásokat.
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