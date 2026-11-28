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Az idei globális klímacsúcs ugyan átfogó politikai megállapodás és zárónyilatkozat nélkül ért véget, ez a kimenetel azonban mégsem nevezhető teljes mértékben balsikernek az értékelések szerint. A klímacsúcs több részeredményt is fel tud mutatni, és akadnak olyan vélemények is, amelyek azt is eredménynek tekintik, hogy a világ kormányainak többsége nemet mondott egy értelmetlen megállapodásra, szembeszállva a nagy fosszilis tüzelőanyag-termelőkkel. Ezzel együtt a COP31-et követően sokan az ENSZ éves klímakonferenciák tárgyalási folyamatának átalakítását, reformját is szorgalmazzák arra hivatkozva, hogy az nehézkes, drága, lassú, bürokratikus és nem környezetbarát, a fosszilis energia és mezőgazdasági vegyszer lobbik pedig túlságosan gyakran avatkoznak bele a tárgyalásokba és akadályozzák az előrehaladást.

Az ENSZ Törökországban tartott 31. éves klímakonferenciája (COP31) átfogó politikai megállapodás és zárónyilatkozat nélkül ért véget múlt vasárnap, miután a két hétig tartó tárgyalások és egy rendkívüli, 44 órás hosszabbítás után sem sikerült konszenzusra jutnia a részt vevő 195 ország és az Európai Unió delegációjának.

A 2009-es koppenhágai csúcs óta ez az első alkalom, hogy egy ENSZ klímakonferencia fő politikai megállapodása meghiúsult.

A legnagyobb feloldhatatlan ellentét a fosszilis energiahordozók kérdésében mutatkozott a felek között. Az olajtermelő arab államok és Oroszország ugyanis elzárkóztak attól, hogy a zárószövegben szerepeljen a fosszilis tüzelőanyagokról való átállás vagy azok kivezetése, noha a tudományos konszenzus szerint elsősorban ezek égetése okozza a klímaváltozást és globális felmelegedést. A klímavédelmi politika globális élharcosának számító Európai Unió és több mint 100 másik ország számára viszont éppen azért volt elfogadhatatlan a tervezet, mert kimaradt belőle a fosszilis energiahordozók említése.

Emellett nem született egyezség a fejlődő országoknak klímaadaptációra szánt pénzügyi támogatások ("klímafinanszírozás") pontos összegeiről és feltételeiről sem. Míg a szegényebb országok vissza nem térítendő kompenzációt vártak, addig a jelenlegi klímahelyzet miatt történelmi felelősséggel bíró fejlett országok főként hitelek formájában biztosítanák a forrásokat, ami éles vitához vezetett a felek között. (Fejlett országok alatt a legnagyobb kumulatív CO2-kibocsátóknak számító Egyesült Államok hivatalos küldöttségének távolmaradása, Kína fejlődő ország státusza, illetve Oroszország kötelező befizetői szerepre vonatkozó elutasítása miatt elsősorban a súlyos gazdasági kihívásokkal küzdő európai államokat jelenti.)

A tárgyalások légkörét súlyosan terhelték a globális politikai ellentétek is, illetve az Egyesült Államok korábbi kivonulása a klímatárgyalásokról, és a záróülésen az európai uniós és az orosz delegáció éles hangvételű vádakkal illette a másik felet.

A konferencia után napvilágot látott értékelések is megoszlanak a tekintetben, hogy kit tesznek elsősorban felelőssé a zárónyilatkozat elmaradásáért, egyesek az olajban gazdag nemzeteket, mások a klímafinanszírozás növelésétól ódzkodó Európát okolják.

Sok kommentátor lendületből teljes kudarcnak minősítette a COP31 kifutását, ez azonban egy lépéssel hátrébb lépve több szempontból sem pontos megállapítás.

A klímacsúcs több részeredményt is fel tud mutatni:

ilyen például az, hogy a felek megállapodtak egy igazságos átmeneti keretrendszer (Just Transition) előmozdításában a munkavállalók és a közösségek védelme érdekében, vagy hogy

történt némi előrelépés a veszteség- és káralap (Fund for Responding to Loss and Damage) ügyében is, ha messze nem kielégító módon is.

És akadnak olyan értékelések is, amelyek azt is egyfajta eredménynek tekintik, hogy a világ kormányainak többsége nemet mondott egy értelmetlen megállapodásra, szembeszállva a nagy fosszilis tüzelőanyag-termelőkkel.

Az optimista álláspont szerint jobb egy ilyen válság, mint egy felvizezett megállapodást kötni, és a megállapodás elutasítása nagyon pozitív jelzésként is értelmezhető, amely azt jelenti, hogy a világ komolyan veszi a kockázatokat és a tudományt.

E szerint, a COP31 eredménye, bármennyire is elkeserítő volt, határozottan arra utal, hogy a világ nagy része továbbra is elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelem mellett, és a kimenetelnek további cselekvésre való felhívásként kell szolgálnia. Ebből a szempontból - tekintettel a kibocsátáscsökkentés elégtelenségére - a zárónyilatkozat elmaradása valójában éppen az az egészséges reakció lehet, amire a világnak jelen állapotában szüksége volt.

A mostanit megelőző legutóbbi olyan COP-on, a 2009-es koppenhágai klímacsúcson, amelyen nem fogadták el a záró megállapodást, az országok nagy többsége támogatta a tervezetet. Az akkori rendezvényt követően a koppenhágai egyezmény így is több mint 100 nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalás megszületését segítette elő, amelyek később megalapozták az eddigi talán legfontosabb megállapodást, a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményt. (2010-ben, a cancúni COP16 konferencián a megállapodást hivatalosan többé-kevésbé változatlanul elfogadták.

Ezzel együtt a COP31-et követően sokan az ENSZ klímacsúcsok tárgyalási folyamatának átalakítását, reformját is szorgalmazzák.

Közéjük tartozik az EU, illetve az Európai Bizottság és Wopke Hoekstra klímaügyi biztos is, mivel a jelenlegi, konszenzusra épülő döntéshozatal könnyen megakad, és egy szűk kisebbség vagy akár egyetlen ország is blokkolhatja a megállapodásokat. Ezt kiküszöbölendő a Bizottság a multilaterális keretek megőrzése mellett nagyobb szerepet szánna azon országok önkéntes szövetségeinek, amelyek gyorsabban kívánnak előrelépni például a fosszilis energiahordozók kivezetésében, ezzel a folyamat átláthatóságát és eredményességét is növelve.

Vélemények szerint a COP jelenleg nehézkes, drága, bürokratikus, nem környezetbarát és frusztrálóan lassú; a fosszilis energia és mezőgazdasági vegyszer lobbik túlságosan gyakran avatkoznak bele a tárgyalásokba és akadályozzák az előrehaladást, amin sürgősen változtatni kell.

A régóta esedékes reformok közé tartozik

a konferencia jelenlegi kéthetes időtartamának lerövidítése, a résztvevők körének a hivatalos delegációkra történő korlátozása, illetve a rendezvény méretének csökkentése.



Ahhoz, hogy a szűk egy év múlva az etiópiai Addisz-Abebában megrendezendő COP32 elkerülje a kudarcot, a konferenciának a keretszabályokat tárgyaló és rögzítő hivatalos napirend helyett a vállalások tényleges megvalósítását előmozdító cselekvési programra (Action Agenda) kell fókuszálnia. Egyszerűen azért, mert mára a Párizsi Klímaegyezmény szinte összes jogi kérdésére válasz született, és eljött a végrehajtás ideje - ahogyan egyébként ezt a szakértők már a COP31 előtt is hangoztatták.

A cselekvési terv középpontjába az új COP-útiterveket kellene helyezni: ezek olyan, az ENSZ klímacsúcsainak elnökségei által kidolgozott gyakorlati, önkéntes szakpolitikai keretrendszerek, amelyek megmutatják, hogyan válthatók valóra a korábban tett, általánosabb klímavédelmi ígéretek. Mindemellett vélemények szerint a következő zárónyilatkozat fő témáit, kérdéseit érdemes lenne már az évközi, júniusi bonni technikai szintű klímatárgyaláson meghatározni, amivel elkerülhető lenne az utolsó pillanatok kapkodása.

Továbbá, a záróegyezmény szövegét a jövő évi klímacsúcson a résztvevő feleknek célszerű lenne személyesen, közvetlenül egymással megtárgyalniuk, nem pedig az elnökség közvetítésével, ami az elmúlt néhány COP során kialakult, meglehetősen időigényes és kétes hatékonyságú metódus.

Mindezzel együtt sincs garancia arra, hogy a COP32 könnyebb lesz, mint a COP31 - különösen azután, hogy a világ megosztottsága a fosszilis energiahordozók ügyében mindenki számára nyilvánvalóvá vált.

Nem beszélve arról, hogy megvan a kockázata annak is, hogy a következő klímacsúcs házigazdája, Etiópia közvetlen államközi háborúba sodródik a régiós országokkal - részben éppen a klímaváltozás által élezett, a Nílus vízkészletei feletti rendelkezéssel az elsivatagosodás okozta mezőgazdasági válsággal és az ettől nem független migrációval kapcsolatos konfliktusok miatt.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images