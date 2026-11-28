Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy az európai szövetségesekkel folytatott előzetes egyeztetés nélkül hajtották végre azt a korábbi líbiai katonai műveletet, amelynek során elsüllyesztettek egy orosz hadihajót. Az államfő erről a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően számolt be, aki aggodalmát fejezte ki a háború földközi-tengeri kiterjedése miatt.

Az ukrán elnök péntek késő este az X közösségi oldalon közölte, hogy az olasz kormányfővel áttekintették az aktuális kihívásokat. Zelenszkij hangsúlyozta a kölcsönös megértés fontosságát, a beszélgetés során pedig hivatalosan is megerősítette, hogy Kijev nem hangolta össze előre a líbiai akciót európai partnereivel.

Giorgia Meloni korábban

óva intette Ukrajnát attól, hogy az Oroszországgal vívott, a 2022. februári teljes körű invázió óta immár ötödik éve tartó háború átterjedjen a Földközi-tenger térségére.

Kijev korábban tengeri drónokkal elsüllyesztette a Merkurij nevű orosz hadihajót egy bengázi haditengerészeti támaszponton. Az ukrán erők emellett találatot mértek egy líbiai partoknál haladó orosz teherhajóra is, amely az ukrán féltől származó információk szerint fegyvereket szállított.

Az ukrán vezetés leszögezte, hogy a csapások kizárólag az orosz haderő ellen irányultak, nem pedig Líbia ellen.

Zelenszkij a Melonival folytatott egyeztetésen ígéretet tett arra is, hogy az illetékes hatóságok ezentúl minden szükséges információt megosztanak egymással, és közvetlen, rendszeres, valamint hatékony kommunikációt tartanak fenn.

Forrás: Reuters

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