Állításuk szerint több szaúd-arábiai stratégiai célpont, köztük a főváros nemzetközi repülőtere és kulcsfontosságú energetikai létesítmények ellen hajtottak végre támadást a jemeni húszik. A legújabb akciók a két fél közötti fegyveres konfliktus további éleződését jelzik.

A jemeni húszi felkelők szombati bejelentésükben közölték, hogy az elmúlt 48 órában csapást mértek a rijádi Hálid király nemzetközi repülőtérre. A fővárosi légikikötő mellett célba vették a dzsázáni olajfinomítót, valamint két erőművet is Szaúd-Arábia déli részén.

A mostani bejelentés újabb szintre emeli a szaúdi infrastruktúra, és azon belül is kifejezetten az energetikai létesítmények elleni támadássorozatot.

Az incidensekre azt követően került sor, hogy ismét kiújultak az összecsapások az Irán támogatását élvező fegyveres csoport és Szaúd-Arábia között.

A húszik legfrissebb bejelentésében szereplő támadások mindegyikét egyelőre nem erősítették meg független források. A dzsázáni olajfinomítót ért korábbi támadásról ugyanakkor a szaúdi hatóságok is beszámoltak.

Forrás: Reuters

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