Összkép Miért nem isznak a fiatalok vörösbort és hogyan lehetne rávenni őket? - Így látják a szekszárdi borászok A borfogyasztás világszinten évtizedek óta nem látott mélypontra süllyedt. Itthon a visszaesés leglátványosabb jele a fiatalok elfordulása a vörösboroktól. Hogy jobban megértsem, mi történ

Holdblog Fogyasztószerek: Az Eli Lilly is a Novo Nordisk sorsára juthat A két nagy szereplő uralja a fogyasztószerek piacát, amely amúgy drasztikus növekedés előtt áll: egyre olcsóbbak lesznek ezek a gyógyszerek, és tömegek juthatnak hozzá a... The post Fogyaszt

RSM Blog Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé? Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek

Holdblog Menekülés az euróba Magyarország legnagyobb akadálya nem a pénz hiánya, hanem a pénz elköltése. Az euró melletti legerősebb érv nem az árfolyamkockázat, az olcsóbb finanszírozás vagy a könnyebb... The post M

Holdblog Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban? Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh

Bankmonitor Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20

ChikansPlanet Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke