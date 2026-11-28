Ausztrália, Belgium, Franciaország, Kanada, Lengyelország, Luxemburg, Nagy-Britannia és Norvégia sajnálkozását fejezte ki, amiért Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke elhalasztotta a november 28-án esedékes parlamenti választásokat és
a 2027 elejére tervezett elnökválasztást.
Abbász októberben az izraeli intézkedésekre és a gázai biztonsági helyzetre hivatkozva 2027. szeptember 11-ére halasztotta a 2026. november 28-án esedékes parlamenti választásokat és az elnökválasztást.
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