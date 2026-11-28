Az orosz hadsereg november 28-ra virradó éjjel összesen 162 drónt vetett be, köztük 74 sugárhajtású eszközt - tájékoztatott az ukrán légierő. A légvédelemnek helyi idő szerint

reggel nyolc óráig 141 támadó eszközt, köztük 54 sugárhajtású drónt sikerült megsemmisítenie.

Ennek ellenére tizenhárom helyszínen becsapódásokat, hét másik területen pedig a lelőtt szerkezetek lehulló roncsait regisztrálták.

A legsúlyosabb veszteségek Csernyihiv megyét érték, ahol

Nyizsin városában egy helyi vállalkozásokat ért november 27-i csapásban heten meghaltak és heten megsebesültek.

Az ukrán katasztrófavédelem másnap reggelre fejezte be a mentési munkálatokat a helyszínen, a romok alól egy embert sikerült élve kimenteniük.

A megyeszékhelyen, Csernyihivben egy másik támadás egy ember életét követelte, egy további személy pedig megsérült.

Donyeck megyében Vadim Filaskin kormányzó jelentése szerint Szlovjanszk városában hárman, Malotaranyivka faluban pedig egy ember vesztette életét, míg a régió más részein nyolcan sebesültek meg.

Zsitomir megyében a Malini kistérségben található egyik polgári vállalatot érte találat, ahonnan egy halálos áldozatot és tizenkét sérültet jelentettek. Zaporizzsja városában és környékén ugyancsak meghalt egy ember, öten pedig megsebesültek az elmúlt nap támadásaiban.

Több másik régióból is jelentettek sebesülteket, köztük számos gyermeket.

Poltava megyében, Kremencsuk városában két hullámban támadtak az orosz drónok. Előbb két nő sérült meg, majd egy későbbi, a városközpontban lévő két iskolát megrongáló csapásban négyen sebesültek meg, köztük három gyermek.

Harkiv megyében nyolcan – köztük egy 3, egy 9 és egy 16 éves lány.

Dnyipropetrovszk megyében összesen hatan sebesültek meg, akik között szintén van egy kiskorú.

Szumi megyében, a Hluhivi kistérségben két nő szenvedett sérüléseket az orosz támadások következtében.

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