Az orosz hadsereg november 28-ra virradó éjjel összesen 162 drónt vetett be, köztük 74 sugárhajtású eszközt - tájékoztatott az ukrán légierő. A légvédelemnek helyi idő szerint
reggel nyolc óráig 141 támadó eszközt, köztük 54 sugárhajtású drónt sikerült megsemmisítenie.
Ennek ellenére tizenhárom helyszínen becsapódásokat, hét másik területen pedig a lelőtt szerkezetek lehulló roncsait regisztrálták.
A legsúlyosabb veszteségek Csernyihiv megyét érték, ahol
- Nyizsin városában egy helyi vállalkozásokat ért november 27-i csapásban heten meghaltak és heten megsebesültek.
- Az ukrán katasztrófavédelem másnap reggelre fejezte be a mentési munkálatokat a helyszínen, a romok alól egy embert sikerült élve kimenteniük.
- A megyeszékhelyen, Csernyihivben egy másik támadás egy ember életét követelte, egy további személy pedig megsérült.
Donyeck megyében Vadim Filaskin kormányzó jelentése szerint Szlovjanszk városában hárman, Malotaranyivka faluban pedig egy ember vesztette életét, míg a régió más részein nyolcan sebesültek meg.
Zsitomir megyében a Malini kistérségben található egyik polgári vállalatot érte találat, ahonnan egy halálos áldozatot és tizenkét sérültet jelentettek. Zaporizzsja városában és környékén ugyancsak meghalt egy ember, öten pedig megsebesültek az elmúlt nap támadásaiban.
Több másik régióból is jelentettek sebesülteket, köztük számos gyermeket.
Poltava megyében, Kremencsuk városában két hullámban támadtak az orosz drónok. Előbb két nő sérült meg, majd egy későbbi, a városközpontban lévő két iskolát megrongáló csapásban négyen sebesültek meg, köztük három gyermek.
Harkiv megyében nyolcan – köztük egy 3, egy 9 és egy 16 éves lány.
Dnyipropetrovszk megyében összesen hatan sebesültek meg, akik között szintén van egy kiskorú.
Szumi megyében, a Hluhivi kistérségben két nő szenvedett sérüléseket az orosz támadások következtében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiadták az előrejelzést: hószállingózást és erős széllökéseket is hozhat a nappali időjárás
Több helyen erős széllökésekre kell számítani.
Dől a pénz a biztosítókhoz, de egyre drágább a baj
Az egyik oldalon a díjemelések, a másik oldalon a nyugdíjra gyűjtés hajtja a piacot.
Eurómilliókat spórolt volna, de végül kifizeti a kínai kivitelező a tengeri híd javítását Horvátországban
Beadta a derekát a Pelješac híd kínai kivitelezője.
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Nyílt az olló az üzemanyagárak között.
Mentsük meg a bolygót, de legyen tele a tányér
Élelmiszergazdaság a 21. században.
Fellélegezhet Európa: már látszik a fény az alagút végén, meg lehet törni a drága gáz uralmát
Most még sokszor a földgáz diktálja az árakat.
Földi pokollá vált egy egész ország, az állam összeomlott – Most lehet, hogy egyetlen ember hozza el az évek óta tartó szenvedés végét
12 millió ember vár a fordulatra.
Lépett az S&P: leminősítés küszöbén a franciák
Negatívra rontotta a kilátást a hitelminősítő.
Menekülés az euróba
Magyarország legnagyobb akadálya nem a pénz hiánya, hanem a pénz elköltése. Az euró melletti legerősebb érv nem az árfolyamkockázat, az olcsóbb finanszírozás vagy a könnyebb... The post M
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?