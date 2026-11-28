A Kínai Tudományos Akadémia vezetésével készült átfogó elemzés szerint ebben a kétéves időszakban a folyók globális vízhozama mintegy 5,7 százalékkal maradt el a szokásostól, míg a tavakban és víztározókban tárolt víz mennyisége
9,5 százalékkal esett vissza.
Ez a két folyamat együttesen a felszíni vizek legnagyobb, világszinten egyszerre jelentkező csökkenését eredményezte legalább 1991 óta. A kutatók 150 nagy vízgyűjtő terület vízhozamméréseit, valamint több mint 1,2 millió tó és víztározó műholdas adatait vetették össze az 1991 és 2025 közötti időszakból.
A bolygó melegedésével a víz körforgása is egyre szélsőségesebbé válik. A melegebb légkör több nedvességet von el a talajból és a felszíni vizekből, a felforrósodott szárazföld pedig tovább gyorsítja a párolgást. Ez a nedvesség aztán máshol heves esőzések formájában hullik le, ami élesebb kilengéseket okoz az aszályos és az árvizes időszakok között.
Sulagna Mishra, a tanulmány egyik szerzője rámutatott a klímaváltozás egyik fontos ellentmondására, miszerint a melegebb légkör nem jelenti automatikusan azt, hogy a szárazföldeken több víz áll rendelkezésre. Bár a vizsgált időszakban globálisan nőtt a csapadék mennyisége, a többlet nagy része az óceánok felett hullott le, miközben számos szárazföldi régióban komoly vízhiány alakult ki.
A változások Dél-Amerikában voltak a legszembetűnőbbek, ahol a folyók vízhozama 17,8 százalékkal, az állóvizek és tározók szintje pedig 16,5 százalékkal zuhant. Ji Ho, a Kelet-angliai Egyetem hidrológiai és klímakutatási docense szerint a kontinens egyes részeit súlyos áradások sújtották 2023-ban és 2024-ben, a folyók összességében mégis jóval kevesebb vizet szállítottak a szokásosnál. Mint fogalmazott, egy folyó egyetlen felhőszakadás alatt is kiléphet a medréből, miközben az év nagy részében alacsony marad a vízállása.
A világ vízkészleteit az éghajlati válság okozta aszályok mellett az erős El Niño-jelenség, a környezetszennyezés és a túlhasználat is fenyegeti. Christian Dunn professzor, a Brit Ökológiai Társaság szakpolitikai bizottságának elnöke arra figyelmeztetett, hogy az édesvízkészletek még a hagyományosan csapadékosnak tartott régiókban is rendkívül gyorsan megfogyatkozhatnak, az áradások pedig önmagukban még nem garantálják a vízbiztonságot. Richard Allan, a Readingi Egyetem klímakutatója hozzátette, hogy a felszíni vizek példa nélküli apadása egyértelműen bizonyítja, hogy a száraz és csapadékos szélsőségek közötti káros kilengések már a bolygó teljes szárazföldi vízrendszerében éreztetik a hatásukat.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Könnyítést jelentett be az autógyártók számára az Európai Bizottság
Elhalasztanák a plug-in hibrid autók besorolásának szigorítását.
Orbán Viktor és a Fidesz hangos kritikusa volt Brüsszelnek, de hivatalosan alig problémáztak von der Leyen döntésein
Európa többi részét inkább a pénz mozgatta meg.
Vitézy Dávid figyelmeztetést adott ki az autósoknak
Borsod-Abaúj-Zemplénben alakult ki a legsúlyosabb helyzet.
Lannert Judit elmondta, miért szüntetik meg a Nemzeti Pedagógus Kart
Januártól nem működik tovább.
Nemet mond Elon Musk gigászi fizetési csomagjára a világ legnagyobb szuverén vagyonalapja
A teljes kompenzáció átláthatóságát és az üzleti indokoltságot hiányolja.
A történelem intő tanulsága az Anthropic számára
Miközben zuhannak a techrészvények, emlékezzünk a Kelet-indiai Társaság sorsára
MÁV-vezér: valószínűleg nem az ajtók visszatérő hibája okozta a mezőkövesdi vonatbalesetet
Folytatódik a vizsgálat.
Szigorítaná az EU a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárást, reagált a Pénzügyminisztérium
Folyamatosan az egyeztetés.
Miért nem isznak a fiatalok vörösbort és hogyan lehetne rávenni őket? - Így látják a szekszárdi borászok
A borfogyasztás világszinten évtizedek óta nem látott mélypontra süllyedt. Itthon a visszaesés leglátványosabb jele a fiatalok elfordulása a vörösboroktól. Hogy jobban megértsem, mi történ
Fogyasztószerek: Az Eli Lilly is a Novo Nordisk sorsára juthat
A két nagy szereplő uralja a fogyasztószerek piacát, amely amúgy drasztikus növekedés előtt áll: egyre olcsóbbak lesznek ezek a gyógyszerek, és tömegek juthatnak hozzá a... The post Fogyaszt
Menekülés az euróba
Magyarország legnagyobb akadálya nem a pénz hiánya, hanem a pénz elköltése. Az euró melletti legerősebb érv nem az árfolyamkockázat, az olcsóbb finanszírozás vagy a könnyebb... The post M
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?