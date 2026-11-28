A Kínai Tudományos Akadémia vezetésével készült átfogó elemzés szerint ebben a kétéves időszakban a folyók globális vízhozama mintegy 5,7 százalékkal maradt el a szokásostól, míg a tavakban és víztározókban tárolt víz mennyisége

9,5 százalékkal esett vissza.

Ez a két folyamat együttesen a felszíni vizek legnagyobb, világszinten egyszerre jelentkező csökkenését eredményezte legalább 1991 óta. A kutatók 150 nagy vízgyűjtő terület vízhozamméréseit, valamint több mint 1,2 millió tó és víztározó műholdas adatait vetették össze az 1991 és 2025 közötti időszakból.

A bolygó melegedésével a víz körforgása is egyre szélsőségesebbé válik. A melegebb légkör több nedvességet von el a talajból és a felszíni vizekből, a felforrósodott szárazföld pedig tovább gyorsítja a párolgást. Ez a nedvesség aztán máshol heves esőzések formájában hullik le, ami élesebb kilengéseket okoz az aszályos és az árvizes időszakok között.

Sulagna Mishra, a tanulmány egyik szerzője rámutatott a klímaváltozás egyik fontos ellentmondására, miszerint a melegebb légkör nem jelenti automatikusan azt, hogy a szárazföldeken több víz áll rendelkezésre. Bár a vizsgált időszakban globálisan nőtt a csapadék mennyisége, a többlet nagy része az óceánok felett hullott le, miközben számos szárazföldi régióban komoly vízhiány alakult ki.

A változások Dél-Amerikában voltak a legszembetűnőbbek, ahol a folyók vízhozama 17,8 százalékkal, az állóvizek és tározók szintje pedig 16,5 százalékkal zuhant. Ji Ho, a Kelet-angliai Egyetem hidrológiai és klímakutatási docense szerint a kontinens egyes részeit súlyos áradások sújtották 2023-ban és 2024-ben, a folyók összességében mégis jóval kevesebb vizet szállítottak a szokásosnál. Mint fogalmazott, egy folyó egyetlen felhőszakadás alatt is kiléphet a medréből, miközben az év nagy részében alacsony marad a vízállása.

A világ vízkészleteit az éghajlati válság okozta aszályok mellett az erős El Niño-jelenség, a környezetszennyezés és a túlhasználat is fenyegeti. Christian Dunn professzor, a Brit Ökológiai Társaság szakpolitikai bizottságának elnöke arra figyelmeztetett, hogy az édesvízkészletek még a hagyományosan csapadékosnak tartott régiókban is rendkívül gyorsan megfogyatkozhatnak, az áradások pedig önmagukban még nem garantálják a vízbiztonságot. Richard Allan, a Readingi Egyetem klímakutatója hozzátette, hogy a felszíni vizek példa nélküli apadása egyértelműen bizonyítja, hogy a száraz és csapadékos szélsőségek közötti káros kilengések már a bolygó teljes szárazföldi vízrendszerében éreztetik a hatásukat.

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