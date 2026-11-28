Fegyveresek eltérítettek egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajót szombaton az Ádeni-öbölben. A hajó egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett vállalat tulajdonában van - közölte az északkelet-szomáliai félautonóm régió, Puntland tengeri rendészeti hatóságának egyik tisztje.

A neve elhallgatását kérő, telefonon nyilatkozó rendőrtiszt elmondta, hogy a hajó neve MV Marsa Virgo. Hat fegyveres férfi vette át az irányítást a jármű felett. A hajó ismeretlen tartalmú konténereket visz, tulajdonosa pedig az emírségekben működő Marsa Ocean Shipping vállalat.

Szomália és az emírségek között diplomáciai feszültség alakult ki, mert Izrael tavaly december végén elismerte a szakadár Szomáliföld függetlenségét, amiben - Mogadishu szerint - Abu-Dzabi közvetített.

Szomália a múlt héten kiutasította az emírségek nagykövetét arra hivatkozva, hogy országa nem tartja tiszteletben Szomália szuverenitását.

Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Ügynökségének (UKMTO) közlése szerint a hajó kapitánya közölte: szombat reggel fegyveresek szállták meg a fedélzetet a jemeni Balhaf településtől 119 kilométerre délnyugatra.

Az Európai Unió Indiai-óceáni Tengerészeti Biztonsági Központja külön riasztásban arról számolt be, hogy hat fegyveres kalóz szállt fel egy kereskedelmi hajóra közép-európai idő szerint 7 óra 55 perckor a szomáliai Bosasótól 222 kilométerre északnyugatra. A legénység egy biztonságos helyiségbe húzódott vissza, és nem érkezett arról jelentés, hogy bármely tagja megsérült volna.

A riasztások különböző közeli helyszíneket és időpontokat jelöltek meg, egyelőre azonban nem világos, hogy ugyanarról a hajóról szóltak-e. Az EU Atalanta nevű haditengerészeti műveletének parancsnoksága közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben.

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