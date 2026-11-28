Hogy veszik át a bűnözők az uralmat egy 12 milliós országban?
Az igazság az, hogy Haiti sosem volt a világ legstabilabb, legélhetőbb országa, de sokáig a világ alsó-középmezőnyébe tartozott egy főre jutó GDP, szegénységi és életszínvonalbeli mutatók szerint. 2021-ben (amikor a mostani összeomlás lényegében kezdődött), az egy főre jutó GDP a Világbank adatai szerint 1825 dollár volt, ez kb. Üzbegisztán, Angola adatainak felel meg. Ráadásul egy igencsak látványos felívelés volt megfigyelhető a 2010-es évek második felében az ország gazdasági mutatóiban.
2021-ben aztán hármas katasztrófa törte meg a javulás ütemét:
júliusban egy külföldi zsoldosbrigád megölte Jovenel Moïse elnököt, augusztusban pedig mérhetetlen pusztítást okozott az országban egy 7,2-es erejű földrengés és a Grace, egy kifejezetten erős trópusi vihar.
Az elnök meggyilkolása miatt az ország vezetése teljes káoszba süllyedt, emiatt pedig a természeti csapások hatását sem tudták megfelelően kezelni. Mivel egyáltalán nem jutottak megfelelő segítséghez az állami szervektől, a földrengés által leginkább sújtotta régiókban rengetegen kezdtek el fosztogatni, hogy napi betevőjükről gondoskodni tudjanak, e spontán megmozdulásokból pedig sok esetben veterán bűnözők szerveztek koherens bandákat. Egy idő után már a főváros, Port-au-Prince nagy részét, a reptereket és kikötőket is uralmuk alá hajtották az egyre szervezettebbé váló milíciák a tehetetlen állami szervekkel szemben. Ez nyilván még inkább rontotta a helyzetet, hiszen a fosztogatók, emberrablók által uralt logisztikai központokba nem mertek a külföldi segélyszállítmányokat hozó hajók kikötni, repülők leszállni.
Mivel az állami fegyveres szervezetek cselekvőképtelenné váltak, 2022-től külföldi segítséggel próbáltak rendet teremteni Haiti vezetői, a leglátványosabb ezek közül sokáig a 2024-ben kezdődött kenyai rendfenntartó misszió volt, mely során 2000 külföldi rendőrt akartak Haitire küldeni. A misszió azonban forrás-, felszerelés és motivációhiánnyal küzdött, sosem érte el a tervezett létszámot sem, érdemi eredmény híján idén elkezdték kivonni a kenyai rendőröket a térségből. Hasonlóan eredménytelenül zajlott a külföldi zsoldoscsapatok bevonása is a térség stabilizálásába: a Studebaker Defense fegyvereit ellopták, operátoraikat megölték.
Idén viszont olyan fordulat történt, amely minden korábbinál nagyobb esélyt mutat arra, hogy megoldást hozzon az évek óta szenvedő Haiti problémáira:
egy olyan vezető kezdett katonai intervenciót, aki már egyszer rendet rakott a világ egyik legveszélyesebb országában.
Egyáltalán hogy kerül Haitire El Salvador hadserege?
El Salvador több mint 1800 kilométerre van Haititől, a latin-amerikai ország ráadásul nem éppen tartozik a hagyományos, globális szintű katonai intervenciókat folytató országok közé. Nem El Salvadort szokták emlegetni akkor sem, amikor a legnagyobb tengerészeti hatalmakról vagy légierőkről van szó különféle elemzésekben.
El Salvador katonai beavatkozása szorosan kapcsolódik a 2024-es kenyai misszióhoz: bár valóban Nairobi vezette ezt a küldetést és ők is adták a szárazföldi egységek zömét, ez valójában egy ENSZ-felhatalmazással zajló, nemzetközi szintű intervenció volt Haitin.
A nemzetközi misszióban El Salvador még 2024-ben ajánlott először segítséget:
három kutató-mentő helikoptert és 78, főleg egészségügyi és műszaki feladatok ellátásában jártas katonát és technikust küldtek a haiti misszió támogatására.
A hivatalos indoklás szerint El Salvador elnöke, Nayib Bukele lényegében szolidaritásból ajánlott segítséget a karibi országnak, hiszen országa évtizedekig sínylődött a bűnbandák rémuralmától. Valójában a katonai misszió nyugodtan tekinthető egyfajta PR-kampánynak is: Nayib Bukele ugyanis sikeresen teremtette meg Latin-Amerika legnagyobb 100 ezer főre jutó gyilkosságát számláló országából a régió egyik legbiztonságosabb országát, e modell sikerességét akarta más országokra kiterjeszteni. Arról, hogy mi volt ez a modell és miért volt sikeres, egy kicsit később, most először térjünk vissza még az intervenció okaira.
Ha El Salvador szerepvállalása megmaradt volna három kutató-mentő helikopternél és 78 katonánál, ez a cikk most nem születne meg, 2026 októberében azonban olyan dolog történt, amely gyökeresen megváltoztatta a térség biztonsági mátrixát.
A haiti bűnbandák rátámadtak egy katonai járműre Croix-des-Bouquets térségében, amely négy repülőgép-technikust szállított El Salvadorból.
A mai napig tisztázatlan, hogy ezután pontosan mi történt: El Salvador szerint a négy technikus él, Haiti bűnbandái elrabolták őket, mindez pedig indokolttá tett egy nagyobb katonai beavatkozást Haitin, azzal a céllal, hogy kiszabadítsák őket.
Jöhet az El Salvador modell Haitin?
Október végén legalább 2000 el salvadori katona érkezett Haitire, nehézfegyverekkel, páncélosokkal, katonai helikopterekkel és megkezdték a „mentőakciót” a technikusok felkutatására.
Ez a 2000 fős szám ismerősen csenghet, hiszen a kudarcos kenyai kontingens is (papíron) ilyen méretű volt, van azonban egy fontos különbség:
az el salvadori katonák felszereltsége és harci doktrínája is teljesen más.
Itt már nem egyszerű rendőri rendfenntartó egységekről van szó: rohamlövészek, különleges erők mentek, olyan képességek, melyek kifejezetten támadó jellegűek, olyan alakulatok, melyek jártasak a városi harcászatban, fegyveres bűnbandák elleni küzdelemben.
Itt térhetünk vissza az el salvadori modellre:
Nayib Bukele megoldása valójában az, hogy egész egyszerűen brutálisan keményen lép fel mindenki ellen, akiről akár gyanítják, hogy bűnözői csoportokhoz köthető.
El Salvadorban rendkívüli jogrend jött, katonákat küldtek a bűnbandák által uralt favelákba, tömeges, több tízezres volumenű letartóztatások jöttek, a börtönökben folyamatos kegyetlenkedésekkel törik meg az őrizetbe vettek szellemét.
Nehéz pontosan felmérni, hogy mennyi ártatlan áldozata volt a kőkemény hatósági megtorlásoknak: egyes NGO-k becslése szerint akár 30 ezer ártatlan ember is bekerülhetett El Salvador frissen épített megabörtöneibe.
De tény, hogy a bűnbandák hatalmát sikerült megtörni, El Salvador vált Latin-Amerika egyik legbiztonságosabb országává: 53,1 / 100 ezer főről 1,9 / 100 ezer főre esett a gyilkossági ráta az országban 2018 és 2024 között.
Most minden jel szerint hasonló sors vár Haitire, még keményebb eszközökkel.
Itt van a fordulat, amit egy egész ország vár?
Bő egy hónap alatt világossá vált, hogy az el salvadori katonai misszió nem csupán négy technikus megmentéséről szól: Bukele maga rendszeresen számol be közösségi oldalain a hadsereg által végrehajtott sikeres missziókról Haiti területén.
A módszertan világos:
azonosítják azokat az erőközpontokat, ahol a haiti bűnbandákat irányító vezetők tartózkodnak, majd légi támogatás és drónos támogatás mellett szárazföldi erők bevonásával porig rombolják ezeket.
Két nagyobb misszió említésre méltó: november elején a 400 Mawozo nevű bűnbanda központját a hónap közepén pedig a Jeff „Gwo Lwa” Larose bandavezér házát támadták meg, mindkét komplexumot teljesen megsemmisítették.
NEW: Haiti's prime minister praises El Salvador's president Nayib Bukele for unleashing fury on Haitian gangs. About 20 gang gunmen were killed following an attack targeting the 400 Mawozo gang, according to the Miami Herald. Bukele shared a post in Haitian Creole announcing that Salvadoran forces had destroyed the 400 Mawozo gang’s headquarters and the home of the gang's leader, Lanmò San Jou. Haiti's prime minister, Alix Didier Fils-Aime, praised the attacks against the gangs.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 11, 2026
Érdekesség, hogy legalább az első akcióban részt vett a Vectus Global nevű amerikai magánhadsereg is, melyet ugyanaz az Erik Prince vezet, aki az iraki civilek lemészárlásáról hírhedtté vált Blackwater PMC-t is alapította.
Szinte biztos, hogy várhatók még a jövőben ehhez hasonló akciók, a fő kérdés inkább az, hogy
elég lesz-e 2000 katona ahhoz, hogy egy 12 milliós ország sorsát megváltoztassa?
Az indulás eddig erős, a végleges válasz viszont még várat magára; ami biztos: Haiti lakossága hatalmas reményekkel várja az intervenció eredményét, Bukele elnök pedig a haiti lakosok és emigránsok körében is pillanatok alatt népi hőssé változott.
Az Egyesült Államokban és Haitin is ezres tömegek vonultak az utcára, Bukele arcképével zászlókon, transzparenseken, pólókon, ünnepelve a külföldi vezetőt, aki végre békét hozhat a több mint öt éve élhetetlen országnak.
HAITÍ RETUMBA EN MIAMI AL COREAR MASIVAMENTE “¡BUKELE, BUKELE!” EN RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE SALVADOREÑO Un hecho que acaparó la atención internacional se vivió el sábado 14 de noviembre en el Nu Stadium de Miami, Florida, cuando miles de aficionados haitianos que asistieron al encuentro entre Haití y Estados Unidos comenzaron a corear el nombre del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Entre banderas de El Salvador, pancartas de agradecimiento y gritos de «¡Bukele, Bukele!», los asistentes expresaron su respaldo a las operaciones de seguridad impulsadas por El Salvador en territorio haitiano para combatir a las pandillas. Este reconocimiento se produce después de una operación conjunta en la que participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la Task Force del Gobierno y las Fuerzas Especiales de El Salvador, que permitió recuperar el control del histórico estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, ocupado por pandillas desde febrero de 2024. Tras la operación, la Policía haitiana entregó la vigilancia y seguridad del recinto a los militares salvadoreños, quienes establecieron allí una base operativa para continuar las acciones contra los grupos criminales. Las imágenes dieron la vuelta a las redes sociales y el propio Bukele compartió uno de los videos.— Girasol Multimedios (@girasol_tv) November 15, 2026
Az intervenció tehát külföldön és belföldön is jót tesz Bukele népszerűségének, aki így is nem mellesleg Latin-Amerika második legnépszerűbb vezetője, hiszen vasököllel olyan problémákat „old meg”, melyek a térség számos országát mérgezik.
Haiti viszont annyiban biztosan más, hogy itt nincs egy olyan erős, autoriter vezető, mint Bukele, nincs egy olyan kíméletlen és hatékony szervezet, mint El Salvador hadereje és nem mellesleg az egész ország romokban hever 2021 óta. Így továbbra is kérdés, hogy ha egyszer sikerül is letörni a bűnbandák uralmát, likvidálni a helyi kiskirályokat, lesz-e olyan politikai erő, politikai akarat Haitin, amely képes lesz úgy irányítani az országot, hogy az ne süllyedjen vissza rövid időn belül totális káoszba azután, hogy távoztak a külföldi katonák.
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