Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester tájékoztatása szerint már november 27-én, helyi idő szerint este tizenegy óra körül lelőttek tizenegy, a főváros felé tartó drónt. Másnap reggel a városvezető már arról számolt be, hogy

az éjszaka folyamán összesen 460 pilóta nélküli eszközzel támadták a moszkvai régiót, amelyek közül 123-at közvetlenül a főváros felé vezető úton fogtak el.

Szobjanyin arra nem tért ki, hogy a térségben összesen hány eszközt sikerült megsemmisíteni, Kijev pedig a hírek megjelenéséig nem kommentálta az értesüléseket.

A légitámadás miatt

repülési korlátozásokat vezettek be több moszkvai légikikötőben,

így a vnukovói és a domogyedovói repülőtéren is. Bár a seremetyjevói repülőtéren hivatalosan nem rendeltek el zárlatot, az Osztorozsno, Novosztyi nevű orosz hírportál egy utasra hivatkozva azt jelentette, hogy a Rosszija légitársaság Vlagyivosztokba tartó járata nem tudott felszállni. Az Astra független orosz hírügynökség értesülései szerint a fővároson kívül Kaluga, Penza, Szaratov és Tambov repülőterein is korlátozták a forgalmat.

Az orosz védelmi minisztérium összesítése alapján a légvédelem 1246 ukrán drónt fogott el az éjszaka folyamán. A támadások tizennégy oroszországi régiót, a Baskír Köztársaságot, valamint az orosz megszállás alatt álló Krím félszigetet érintették.

Az ukrán fegyveres erők a nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott hadműveletük részeként egyre gyakrabban veszik célba Moszkvát és Oroszország belső területeit. November 16-án éjjel szintén tömeges támadást indítottak, az orosz szaktárca akkori közlése szerint a légvédelem 1336, a rákövetkező éjszakán pedig további 1441 ukrán drónt lőtt le.

Ezzel egy időben

az ukrán erők a krími hidat is támadták, és megsemmisítették a közúti forgalom által használt egyik ívet.

A híd vasúti szakasza a csapás után is működőképes maradt.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio