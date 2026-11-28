A svéd Saab hadiipari vállalat 450 millió euró értékű megrendelést kapott az ukrán fegyveres erőktől Giraffe 1X típusú radarrendszerek szállítására. A cég szombati közleménye szerint az új eszközöket 2027-ben adják át a megrendelőnek.

A Giraffe 1X egy mobil, háromdimenziós felderítő radarrendszer, amelyet kifejezetten légi célpontok – többek között repülőgépek, rakéták és drónok – észlelésére és követésére terveztek.

A svéd gyártó kiemelt beszállítójává vált az ukrán haderőnek.

A mostani megállapodást megelőzően, még júniusban a felek egy még nagyobb szabású szerződést is aláírtak, amelynek keretében a Saab 16 darab Gripen E típusú vadászrepülőgépet szállít Ukrajnának, mintegy 24,6 milliárd svéd korona (2,4 milliárd dollár) értékben. A harci gépek átadása a tervek szerint 2029 és 2030 között valósul meg.

A rakétákat, fejlett elektronikai eszközöket és tengeralattjárókat is gyártó vállalat jelentősen profitál az európai védelmi kiadások megugrásából, mivel az ukrajnai orosz invázió hatására az államok intenzív fegyverkezésbe kezdtek.

A haditechnikai eszközök iránti erős kereslet a Saab pénzügyi eredményein is meglátszik. A cég az októberben közzétett, harmadik negyedéves gyorsjelentésében a vártnál nagyobb növekedésről számolt be. Az üzemi eredmény az egy évvel korábbi 1,37 milliárd svéd koronáról 1,95 milliárd koronára emelkedett, felülmúlva az LSEG által megkérdezett elemzők 1,91 milliárd koronás konszenzusát.

Forrás: Reuters

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