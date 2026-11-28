A HungaroMet előrejelzése szerint a magas nyomású légköri képződmény középpontja jelenleg még észak-északkeletre helyezkedik el,

ám a következő napokban fokozatosan a Kárpát-medence fölé húzódik.

Ennek hatására az ország időjárása átmenetileg két részre szakad, miközben ugyanis észak, északkelet felől elkezdődik a felhőzet szakadozása és reggelre nagy területen kiderül az ég, addig a délnyugati tájakon marad a borongós idő, ahol gyenge vegyes csapadék vagy hószállingózás is előfordulhat.

A légmozgás az ország nagy részén mérséklődik, ugyanakkor az Észak-Alföldön továbbra is élénk maradhat a keleties szél. Az éjszakai minimum-hőmérséklet általában 0 és -6 Celsius-fok között alakul, viszont a kevésbé felhős, valamint szélcsendes és hóval borított északi völgyekben akár még -10 fok közelébe, vagy esetleg kicsivel az alá is hűlhet a levegő. Napközben folytatódik a felhőzet vékonyodása, csak a nyugati, délnyugati határvidéken maradhatnak erősen felhős, gyengén csapadékos területek, a csúcshőmérséklet pedig 0 és +5 fok között várható.

A jövő héten sem várható jelentős fordulat, mivel tartósan az anticiklon és az áramlási rendszerében érkező hideg, száraz léghullámok alakítják az időjárást. A hét első napjaiban még váltakoznak a napos, derült, illetve a borús tájak, ezt követően azonban egyre nagyobb területen válik uralkodóvá a párás, ködös idő. Az éjszakai fagyok az ország döntő részén állandósulnak, "és ahogy a hidegpárna egyre jobban beáll, úgy egyre jobban szűkül a minimum és maximum közötti különbség, tehát egyre kisebb lesz a napi hőingás".

Számottevő csapadékra a következő napokban sem kell számítani, legfeljebb szitálás, ónos szitálás vagy hószállingózás fordulhat elő a borult vidékeken.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio