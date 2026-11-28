Oroszország drónokkal támadta a Kijev melletti Bila Cerkvát az ukrajnai háborúban, az eddigi adatok szerint három ember megsebesült a településen - közölte a Kijev megyei katonai közigazgatás szombaton a Telegramon.

A hivatal hozzátette, hogy repeszektől sebesült meg egy nő a kezén, egy másik a lábán, egy férfi pedig koponyasérülést szenvedett.

A közlés szerint tűz ütött ki egy garázsszövetkezet területén. A robbanás lökéshulláma betörte két többszintes lakóház ablakait, továbbá károk keletkeztek egy energetikai létesítményben is.

A katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy befejeződött a mentési munka a Csernyihiv megyei Nyizsinben, amelyet pénteken ért orosz támadás. Heten életüket vesztették ott, egy embert sikerült élve kimenteni a romok alól.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében az elmúlt nap folyamán nyolc ember vesztette életét orosz támadásokban, további tízen pedig megsebesültek - közölte Vjacseszlav Csausz, a megye kormányzója.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az elmúlt napban életét vesztette négy civil és nyolc megsebesült a régiót érő orosz támadásokban.

Harkiv megyében pénteken 23 civil sebesült meg az orosz támadásokban, köztük három gyermek - hozta nyilvánosságra Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 162 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 141-et semlegesíteni tudott.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők egy hét alatt - november 19. és 26. között - az orosz hadsereg 15 raktárát támadták. Ebből kilencben hadianyagot és egyéb logisztikai ellátmányt tárolnak, háromban üzemanyagot, kettőben lőszereket, egyben pedig drónokat.

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